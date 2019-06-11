Как Вакарчук может повторить феноменальный успех Свободы

Голос Вакарчука может взять на выборах 10%/ УНИАН

Партия музыканта Святослава Вакарчука, по последним данным КМИС, занимает пятое место в рейтинге политических партий, которые принимают участие в парламентских выборах. За нее головы проголосовать 5,6% избирателей.

У Святослава Вакарчука начинается технологический "медовый месяц" в его взаимодействии с избирателями. Голос неплохо отбирает у Самопомощи и Европейской солидарности Петра Порошенко. Электоральная масса, которая во втором туре голосовала за бывшего президента, является донором голосов для партии Вакарчука. Отчетливо видна региональная особенность – это западный и центральный регионы Украины.

Сейчас в их арсенале отличный кейс – это всеукраинский тур, который лидер Океана Эльзы использует по аналогии с тем, как это делал Владимир Зеленский во время избирательной кампании (выступления Квартала). Это работает - повышает именно политический оттенок узнаваемости Вакарчука, потому что его как певца хорошо знают, а теперь еще добавят в выступления маркировки политические. Уже сейчас ясно, что Голос преодолевает барьер.

Читайте также"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политикуСписок, который презентовала его партия, благородный и продаваемый избирателю. Потому что в нем абсолютное количество новых лиц, незапятнанных и не замеченных ранее в коррупционных схемах, много юристов. Там нет токсичных людей. И, наверное, избиратель из Западной Украины это оценит. Партия Вакарчука может оттянуть голоса у Слуги народа Владимира Зеленского в южных областях и сельской местности, в аграрном поясе юго-восточного региона. И то, мы говорим про избирателя Зеленского во втором туре, потому что у него уже сформировано электоральное ядро.

И тут есть некое пересечение между избирателями Голоса и Слуги народа. Предвыборная кампания будет длится еще полтора месяца, и в какой-то момент стратегические и сложные ошибки Зеленского могут стать шлюзом, через который переток голосов будет более интенсивным. Потолок Вакарчука – это 8-10%. Он может повторить успех партии Свобода на выборах 2012-го, когда все прогнозы не давали им даже проходной барьер, а потом Свобода резко вырвалась вперед.

Но сейчас многое зависит от мажоритарных округов. Ведь 10 процентов, взятых по списочной части, по сути будут обесценены победой мажоритарщиков, связанных с режимом Порошенко. Я не сказал бы, что даже 10-процентный успех партии Голос – это в итоге большой-большой успех этой политической силы.

Читайте такжеЛжепророк: в чем главное отличие Вакарчука от ЗеленскогоКонечно же, под знаменами Вакарчука может быть заведен в парламент контингент интересных людей, активистов, молодежи, которая готова броситься на процесс реформирования и ломки старой системы – это большой плюс. Могу скромно предположить, что Голос будет рассматривать возможность коалиции со Слугой народа и Батькивщиной. Эти три политические силы идеологически близки.

Зеленский – президент не системщик, и Вакарчук может претендовать на командные высоты, но очевидно, что не на премьера. А Юлия Тимошенко могла бы стать в команде премьером. С ее бэкграундом, сильной командой, авторитетом, политическими и экономическими темпами, которые она способна задать для ломки старой системы, могла бы появится сильная коалиция. И украинский избиратель в какой-то мере склонен считать также.