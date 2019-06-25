Холодный душ, или Главный вывод для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Россия в ПАСЕ / BBC.com

Ситуация вокруг ПАСЕ - закономерный и справедливый результат украинской политики. Не нашей делегации, которая сделала все возможное и невозможное, а именно политики на высшем уровне.

В основе политики всегда лежат материальные интересы. Они могут быть закамуфлированы какой-то идеологией, религией, но в глубине находятся именно они. Украина за 5 лет не предложила ни одного рационального плана по выходу из ситуации на Донбассе и в Крыму. Украина не совершила скачок в государственном развитии. Наша экономика по-прежнему стагнирует и в 10 раз меньше российской. Потому Украина не может выкупить долю финансирования России в ПАСЕ, а это основной мотив почему Европа хочет вернуть РФ туда.

Читайте такжеВозвращение России в ПАСЕ: что в этом страшного на самом делеПоэтому деньги, в конечном итоге, побеждают. Это скрижалями должно быть написано на каждом украинском домохозяйстве, кабмине, парламенте и АП. Если страна не генерирует свои деньги, а проблемы, то, в конечном итоге, ее судьбу решат чужие деньги.

Ты есть то, что ты можешь оплатить. Это же касается государства. Деньги появляются не из-за мелодичного гениального языка, развешанных портретов грустных деятелей УНР и не наличия сакральной бумажки Томоса со срущимися вокруг попами - нет.

Деньги появляются из способности людей договориться между собой, из умения не только слушать, но и слышать, из способности установить рациональные и реалистичные цели и год за годом к ним идти, из доверия людей у другу другу и, как следствие, доверия к власти, которая призывает людей жертвовать чем-то ради достижения какого-то общего блага. Наконец, из понимания общего блага.

Когда всего этого нет, тогда танцы с бубнами заменяют реальную экономическую и институциональную мощь.

Тогда появляются полусумасшедшая Ирина Геращенко или безумный Вятрович, потому что для создания оптического обмана всегда нужны шаманы истово верующие в свой бред.

Читайте такжеСовсем обнаглеет: к чему приведет возвращение России в ПАСЕНо шаманы никогда не победят атомный реактор с миллионами учёных. Вот что, образно говоря, произошло в ПАСЕ. Мы ведь пытались свои иллюзии о самих себе сделать формой общеевропейской политики, но Европа стала Европой именно потому, что слишком хорошо держится за свои интересы и беспощадно их защищала на протяжении тысячелетий. И если мы хотим быть в такой же позиции, как Европа, то мы должны и говорить на языке интересов, и реально действовать исходя из них.

Сейчас раздаются крики, что Украина должна выйти из этой никчемной организации, но проблема в том, что голос Украины и так слаб, чтобы идти на это. Украина вообще должна свыкнуться с мыслью, что истерики без реальной силы за спиной никого не впечатляют.

Этот холодный душ должен был бы научить нас, что лучшая форма политики защиты национальных интересов - это ставка на самого себя. На свою экономику, армию, флот, науку. Никто и никогда не будет защищать Украину сильнее, чем собственные граждане понимающие свой мотив в этом государстве. Интерес всегда конкретен. И государство обретает мощь, когда гражданин осознаёт, что государство ему - мать, а не мачеха. Тогда он будет за него зубами грызть. Немец, француз, итальянец никогда не будут грызть землю за Украину. Потому что у них своя земля, за которую они пролили миллиарды тонн крови. И мы прольём ещё свои миллиарды тонн, если не поймём эти простые, но вечные истины.

Это и есть суть нашей ситуации.