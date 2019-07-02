Зеленский в Канаде: почему это важно и какие его ждут проблемы

Владимир Зеленский летит в Канаду/ president.gov.ua

Администрация, то бишь, офис президента зря не проявляют инициативности в объяснении того, что происходит с визитом президента в Канаду. Это интересное и во многом неординарное событие.

Во-первых, на заре независимости, наверное, только Леонид Кравчук позволил себе начать дипломатическое "окучивание" Западного полушария не по США, а - из Канады.

Последние годы мы, в Майдане иностранных дел, без устали повторяем, что в Киеве недооценивают значение Канады, не уделяют ей должного внимания.

Конечно, я не имею в виду протокольные вещи, которые позволяли Петру Порошенко и Джастину Трюдо на публику называть друг друга друзьями. Канада может играть большую роль и в посреднических усилиях в урегулировании вооруженного конфликта с Россией, и в пропаганде интересов Украины в рамках Большой семерки, Двадцатки, НАТО и т.д.

Читайте такжеКак Климкин украл у Зеленского адекватный ответ на хитрый план КремляПоэтому осуществление первого визита в Западном полушарии в Канаду - это свежо и правильно.

Конечно, формально визит Владимира Зеленского в Канаду связан с проведением международной конференции в поддержку реформ в Украине. Это ежегодное событие, которое собирает наших друзей, партнеров и кредиторов.

Конференция была спланирована еще год назад, и в ней должны были принять участие почти все, кто чего-то стоит в правительственном квартале в Киеве.

Но даже те, кто заявляли, что не видят в жизни иной задачи, кроме как обеспечить стабильность в период передачи власти в Украине, то отменили свои визиты. Все.

Поэтому Владимир Зеленский спасает ситуацию. Поскольку в отношениях с организаторами конференции важны даже не цифры ежегодной помощи нашей стране, а атмосфера взаимопонимания.

Уверен, что с этим Зеленский справится. Его программа трансформации Украины вряд ли вызовет какую-то критику.

Есть, правда, деликатные и чувствительные вопросы.

Первое - это канадский премьер Джастин Трюдо. С ним надо подружиться и стать друзьями. Возможность будет - часы совместных мероприятий на переговорах, совместной пресс-конференции (которые премьер проводит далеко не со всеми иностранными гостями). Канадский хозяин и украинский гость проведут достаточно времени вместе.

Вторая проблема - украинская община. На президентских выборах украинцы в Канаде в основном не поддержали Владимира Зеленского.

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Ему есть что сказать. Хотя избирательные симпатии канадских украинцев были отданы оппоненту, программные тезисы Зеленского о 65 млн украинцев, о привлечении экспатов и представителей диаспоры к трансформации в Украине, о двойном гражданстве - все это очень интересует украинцев в мире и в Канаде.

Поэтому визит интересный, и не менее интригующее будет наблюдать, насколько умело президент Зеленский справится с первым заокеанским турне.