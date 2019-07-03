Зеленский попал в затруднительное положение/ Reuters

Владимир Зеленский оказался на очень опасном пятачке, в который его загнала политическая ситуация.

В условиях, когда президент не может осуществить ни одного правительственного назначения, ему и его команде остается только комментировать русский вопрос. Никакой экономики, никакого государства в смартфоне, никакой борьбы с коррупцией - президентских полномочий на это пока не хватает.

В нашей стране сотни, тысячи людей готовы справляться друг с другом в патриотизме и рассказывать, кто сильнее ненавидит Путина и Кремль. И вот дискурс - журналистов, политологов, лидеров мнений - хочет навязать Зеленскому соревнования по размеру патриотической железы. Сомнительное занятие, как по мне.

Читайте такжеВойна с ветряными мельницами: почему Зеленский зря пытается обнулить МедведчукаМы можем все последующие пять лет потратить на комментирование войны. И только ее. То есть до 5% ВВП, которые госбюджет тратит на противостояние с Россией, прилагать еще пару процентов ВВП в виде расходов свое время на перепост резонирующих мыслей и эмоциональных усилий, чтобы этим мыслям сопереживать. Я не уверен, что это вернет Донбасс и Крым.

Все же так очевидно. Разогнать экономику, создать крутые рабочие места, дороги, мосты, больницы в поясе вокруг Донбасса - вот где решение ситуации. Но макроэкономические задачи - тяжелые. Куда легче присоединиться к хору тех, кто за последние пять лет привык петь о любви к Украине и на том ставить галочку в графе "активная жизненная позиция".

Вы не удивляетесь, почему западная пресса обсуждает новые открытия в теории Дарвина, новейшие стратегии инвестфонда BlackStone, водородные двигатели, справедливость распределения корпоративного дохода, видоизмененные методы вывода денег через оффшоры? Каждый из этих авторов мог бы тоже тратить все свое время на трансляцию патриотических лозунгов о любви к Британии, Германии, Люксембурга или Хорватии.

Читайте такжеПочему Зеленскому нельзя использовать двойные стандарты ПорошенкоЕсли мы позволим себе не замечать ничего, кроме войны и России - то тем самым проигрываем в гибридном противостоянии с Путиным. Он же этого и хочет, чтобы мы ни о чем другом, кроме войны, не думали. Чтобы спорили, ссорились, чтобы требовали у политиков тратить все время на обсуждение войны, а не на решение внутренних проблем.

Раздуть огонек политических проблем с размером глубокого кризиса отношений общества и власти, чтобы вывести миллионы людей на Майдан, в условиях нынешнего развития соцсетей и активном содействии пророссийских телеканалов не очень то и трудно. И это опасно. Гораздо труднее строить экономику, заводить инвестиции и наводить порядок в государственных органах и компаниях, от Госагентства энергоэффективности до Укравтодора. А именно этим нужно заниматься в первую очередь.