Ответ на вопрос "Who is Mr Zelensky?" уже ясен

Андрей Головачев

политический эксперт

15 июля 2019, 09:17

Зеленский — это не новая нравственная система. Он новое вино в старых мехах.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Владимир Зеленский идет по пути Дракона

Юрий Гусев - новый глава Херсонской ОДА: "Пане Президенте! По-перше, я хотів би Вам особисто и команді офісу президента подякувати за високу довіру і підтримку, особливо в останні два три тижні, коли... Повірте для мене ця довіра особливо важлива... Прямо сьогодні стартує програма "Ліфт", яку презентував Президент"

Гарант явно доволен, чувствуется что падок не лесть, и, похоже, искренне верит в свою исключительность и способность одними силовыми авторитарными методами быстро порешать все проблемы страны. Полное повторение того как начинал Порошенко! Один в один!

Далее Гусев по-пионерски докладывает Президенту КАК будет работать программа "Лифт" президента (президент понимающе кивает головой) как он лично и люди офиса президента будут на демократической основе отбирать лучших людей отчества для служения вертикали Президента...

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Смешно! Стране нужно не формирование вертикали президента, а реализация полноценного местного самоуправления, которое, как Зеленский уже доказал, он не ставит не в грош и, как и Порошенко, считает, что все местное самоуправление входит в его вертикаль и подчиняется ему. Короче, снова строительство полной аналогии путинской России, а не европейской субсидиарности.

В общем, уже понятно, что на Зеленском можно ставить крест. В нем уже нет никакой интриги. Ответ на вопрос: Who is Mr Zelensky? уже ясен. По своему мировоззрению Зеленский обычный совок, плоть от плоти нашей системы, как и все президенты до него. Причем, кажется с серьезными моральными изъянами и тяжелыми комплексами бонапартизма и нарцисизма, которые сформировались в Вечернем квартале.

Реальные реформы можно провести, если лидер предлагает новые нравственные нормы. Это самое главное, это принципиальное условие. Зеленский — это не новая нравственная система. Он новое вино в старых мехах.

Сначала Зе полтора года будет гонять прошлую власть и формировать свою вертикаль. Народ будет визжать от счастья, наивно принимая кадровые изменения за реформы. Потом вся новая вертикаль, как и все предыдущие президентские вертикали, сгниет и утонит в коррупции. Затем Зе начнет ее покрывать, потом начнет подавлять оппозицию и прессу с помощью СБУ и ГПУ. После чего окончательно превратиться в дракона и будет отчаянно бороться за второй срок, чтобы отдалить ответственность. Стандартный путь всех "папередников". Хорошо, если досидит до конца срока.

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