Символ великой Лжи, или Почему Порошенко должен быть жестко наказан

Петр Порошенкона НСК Олимпийский / Reuters

В нас ещё слишком много Порошенко? Никак не отпускает нас этот славный упитанный парнишка? И даже вынуждает все агрессивнее проявлять свою нетерпимость к нему. Как под стенами ГБР. Объясню - почему.

То, что фамилию этого явного президента-неудачника до сих пор упоминают всуе - следствие совсем не ненависти, злобы и тем более попыток свести личные счёты (хотя на первый взгляд именно так все и выглядит). И даже не объективная оценка его наследия, которое опять породило в стране общественную растерянность, панику и раскол. И уж точно не попытка просто изъять награбленное. Все немножко не так. Вернее, все намного хуже.

Читайте такжеФинишный рывок: за последние полгода каденции Порошенко обогатился на полмиллиардаДо сих медийно маячащая физиономия Порошенко - это своеобразный гештальт для целого государства. Для общества. Масштабные "детские" травмы, которые разрывают изнутри нашу gov-плоть. Система укоренённых им общественных отношений, которая вынуждает прыгать на машину экса. Если эта "психотравма" в итоге так и не будет надлежащим образом закрыта, то мы всегда будем сами себя терзать. Бегать по кругу. Наказывать не тех виновных. Копаться в себе. Обвинять друг друга. Разрушать себя. Наконец, воевать с собой, пока полностью не выдохнемся и не разрушим остатки нашей слабой государственности.

Порошенко - это не просто неудачный менеджер, у которого всегда была выражена болезненная страсть ко лжи и клептомании. Он, скорее, идеальное олицетворение потрясающе циничного зла, которое искусно маскируется под государство. Возможно, мы должны были получить именно такого президента, который состоял из концентрированного ничтожества, чтобы посмотреть правде в глаза. Разобраться, кто мы и чего хотим. Встать на краю пропасти и таки посмотреть в ту самую бездну.

Читайте также"Сдохни, Петя!": на машину Порошенко напали, один человек запрыгнул на капотИ вот теперь нам нужно, наконец, открыть дверь психотерапевтического кабинета, лечь на кушетку, честно рассказать о своих травмах, найти им собственное объяснение, простить самих себя. И закрыть этот страшный гештальт. Но закрыть его можно только одним способом - публично обеспечив господину Порошенко самые жёсткие и длительные юридические последствия. Иначе будет кровоточить. Набухать дальше. Гнить изнутри. Чтобы в итоге окончательно сорвать планку с нашего общественного психического здоровья. Только жесткое наказание. Для него, прежде всего. Как символа великой Лжи. А также для наиболее ярких персонажей из его ближайшего окружения, которых он совратил своим цинизмом. Не закрытые же психотравмы обязательно приводят в итоге к срыву и помешательству.

Хотя, возможно, все будет так, же как уже было с Кучмой, Ющенко и особенно Януковичем. С каждым по-разному. Но все это по-прежнему так и не закрытые болезненные раны. Когда зло в большей или меньшей степени не получило должного отмщения. Поэтому общество до сих пор больно и страдает от множества массовых истерик. Поэтому мы постоянно бегаем по одному и тому же кругу и наступаем на одни и те же грабли. Нам ничего не идёт впрок.