СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко

Петр Порошенко / president.gov.ua

Службу безопасности Украины обязали открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко.

Соответствующий вердикт вынес Шевченковский районный суд Киева, принявший решение по делу о назначении Порошенко судей Верховного Суда.

Жалоба, поступившая в суд на бездеятельность сотрудников СБУ, мотивирована тем, что 11 июня заявитель (имя не указано) обратился в Главное следственное управление Службы безопасности Украины с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса, передают Українськi Новини.

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Также в заявлении указывается о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на занятие должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда; членами Высшего совета правосудия, которые принимали решение о внесении представлений Президенту о назначении лиц на должности судей Верховного Суда и лицами, которые назначены судьями Верховного Суда указами Порошенко от 10 ноября 2017 года, от 14 декабря 2017 года, от 30 августа 2018, от 07 мая 2019 года.

18 июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав таким образом СБУ открыть дело по указанным фактам.

Напомним, ранее ветеран Азова Никита Макеев запрыгнул на авто Порошенко после его допроса в ГБР.