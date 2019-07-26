Атака на кортеж Порошенко: адвокат экс-президента увидел руку России

Петр Порошенко / Reuters

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал инцидент у здания Госбюро расследований, когда ветеран Азова Никита Макеев запрыгнул на авто Порошенко.

По мнению адвоката, ГБР создало условия, чтобы у желающих была возможность устроить провокации возле здания ведомства.

"Подобный цирк происходит из-за постоянной утечки информации со стороны ГБР. То есть провокаторы заранее знают дату время... Я говорю о том, что ГБР создало все условия для провокаций", - сказал Головань в комментарии theБабель.

Он добавил, что ГБР "играет на руку" России, а "весь пакет дел против" Порошенко, который был открыт по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова, сводится "к попытке повлиять на решения Международного трибунала ООН по военнопленным морякам".

Напомним, Никита Макеев записал видеообращение, в котором заявил, что причиной нападения на кортеж Порошенко под ГБР была личная месть.