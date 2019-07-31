Новый майдан или перевыборы: почему команда Зеленского рискует утратить доверие всего за год

Глава партии Слуга Народа Дмитрий Разумков / Facebook команда Зеленского

Первые конфликты и противоречия начнутся уже через несколько месяцев, возможно, через полгода - слишком разношерстная публика собралась в списке Слуги народа. С одной стороны, там очень много людей, связанных с Майданом и общественными структурами, которые не откажутся от своих взглядов и ориентаций даже из-за депутатского мандата. С другой - есть люди, которые четко обслуживают корпоративный интерес спонсоров партии Слуга народа, и, конечно, не будут конфликтовать с Банковой.

Итак, конфликты между поколениями и ценностными ориентациями возможны. Их следует ожидать в ближайшее время.

Удастся ли балансировать руководству фракции во главе с Разумковым? Как по мне, у него есть потенциал для баланса, выработка средней линии поведения. Но будут и принципиальные вопросы, которые будут показывать, что фракция не единая.

Читайте такжеВойна и конкуренция: почему Слуга Народа не сможет узурпировать власть, даже если захочетБольшим плюсом для Слуги народа было бы закрепление внутрипартийной демократии с возможностью формирования клубов по интересам, которые вели между собой публичную дискуссию, а не кулуарную.

Как по мне, существует слишком много противоречий внутри монопартийного большинства. Кроме того, достаточно туманным является представление этого большинства о том, каким должен быть порядок дня - экономический и общественно-экономический, внешнеполитический и безопасность. Особенно в условиях серьезных вызовов перед страной

У команды Зеленского есть карт-бланш. Она пользуются огромным доверием и по этой причине может делать все, что угодно: пойти на формирование конституционного большинства и изменить Конституцию, изменить положение о принятии новой Конституции, внести изменения в действующую Конституцию. У новой команды есть огромное поле для маневра, и если она не воспользуется этим карт-бланш и этими возможностями, она "сожжет" себя быстрее, чем Ющенко и Порошенко вместе взятые.

Читайте такжеДолги президента Зеленского: почему новому президенту придется сложнее, чем ПорошенкоМое субъективное впечатление - команда Зеленского не готова реагировать на эти вызовы без привлечения мощной экспертной поддержки, без привлечения различных сфер и групп интересов. А ставки делается только на своих и преданных. Это может сыграть злую шутку с Зеленским и его политической силой. В таком случае мы получим если не Майдан, то досрочные парламентские выборы. Слишком высока вероятность протеста в случае разочарования в Зеленском.

Хотел бы напомнить, что 48% граждан Украины ожидают быстрых (!) экономических изменений, еще около 35% ожидают быстрого улучшения материального положения, 25% ожидают немедленного принятия важных законодательных изменений, связанных с упрощением ведения бизнеса и т.д.

Все указывает на то, что, если команда Зеленского не справится в первые полгода-год работы в парламенте, её рейтинг начнет стремительно падать. Уже к концу года мы увидим синдром уменьшение рейтинга Слуги народа. Тем более, есть критики, которые первые вцепятся в горло президента, правительства и парламентского большинства.

Виталий Кулик, политолог, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, для Главреда