Выжившее из ума прошлое: Зеленскому придется платить по счетам Порошенко

Бывший и настоящий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Reuters

Хватит уже про Петра Алексеевича. Этот персонаж интересен теперь только прокурору и психотерапевту. Он - отжившее, выжившее из ума прошлое. Списан. Сдан в утиль.

Давайте лучше про Владимира Александровича. Он молод, энергичен, амбициозен, и может запросто превзойти Порошенко по показателям лжи, лицемерия, предательства и безудержного воровства. Чтобы этого не случилось, ему и его команде нельзя давать спуску.

Никаких поблажек. Никакого снисхождения. Все шаги зелёных большевиков должны скрупулёзно рассматриваться под микроскопом нетерпимости к наследию ушедшего президента.

Читайте такжеСекта свидетелей Покращення: Порошенко еще не сошел с ума, но уже на граниКритика - это не "зависть"; завидовать новой команде может только сумасшедший. Кредит общественного доверия выдан им под фантастические проценты и на безумно короткий срок.

Петя настолько всех достал, что новым большевикам платить придётся и по своим, и по его счетам. А когда у тебя вся полнота власти - уже не отвертишься.

Если они обманут ожидания, и продолжатся ложь, лицемерие, несправедливость, воровство, то тогда их начнут вешать на фонарных столбах, а приставка "Зе!" станет именем нарицательным подлеца. И виноваты в этом будете, в первую очередь, вы - те, кто сегодня поёт осанну новой власти. Впрочем, вы же первыми и бросите в них камень