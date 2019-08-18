Как режим Порошенко превратился в банду Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Сразу же после победы Владимира Зеленского все ведущие блогеры страны, за исключением, разумеется, порохоботов на окладе, стали все чаще называть уходящую власть "режимом Порошенко".

Сам термин "режим" имеет, конечно, отрицательную коннотацию. "Режим" подразумевает нарушение прав и свобод граждан, авторитаризм, преследование оппозиции, подавление свободы слова, оппозиционных СМИ и т.д.

В этом смысле употребление термина "режим Порошенко" абсолютно оправдано. Авторитаризм Порошенко был очевиден всем, за исключением Запада, который был готов закрывать глаза на "демократические проделки" Петра Алексеевича и прощать ему все ради его стойкой русофобской и прозападной позиции. Яркий пример двойных стандартов Запада.

Читайте такжеДрожащие щечки Порошенко, или Как уходящие "реформаторы" беспардонно лгут обо всемНо, примечательно, что как-то незаметно, день за днем, по мере раскручивания уголовных дел против бывшего президента и его подельников все чаще вместо термина "режим Порошенко", стал употребятся термин "банда Порошенко".

А как все-таки правильнее? Режим Порошенко или банда Порошенко?

Абсолютно правильно говорить: "бандитский режим Порошенко".Собственно, именно так Петр Алексеевич называл режим своего предшественника, что то же было справедливым. Все режимы в Украине пока были криминальными по своей природе

Глупее всех в этой ситуации выглядит, конечно, Запад, который все пять лет финансировал, кредитовал, помогал, хвалил, поощрял и всячески удерживал у власти этот самый "бандитский режим Порошенко" и при этом сетовал, что в стране не делались реформы. Это типичная западная шизофрения.

Кстати, не секрет, что перед вторым туром Запад почти не скрывал, что отдает предпочтение своему, проверенному "сукину сыну" Порошенко, а не коту в мешке Зеленскому.

С Порошенко уже все ясно. Он уже не интересен. Пусть убирается ко всем чертям. Интересно другое: а будет ли у нас когда-нибудь употребляться термин "режим Зеленского"? Или, не дай Бог, термин "банда Зеленского", лет так через пять? Вот где интрига.