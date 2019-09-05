США окончательно "забили" на построение демократии в Украине

Андрей Головачев

политический эксперт

5 сентября 2019, 10:57

Отныне подход Белого дома к Украине будет сугубо прагматичным.

Зеленский, Пенс
Встреча Зеленского и Пенса

Интересно, что когда США настаивали на создании НАБУ и ГБР, то главное их требование было исключить политическое влияние на эти органы. И в первую очередь, со стороны Президента. Это было принципиальное требование США, и оно было правильным.

Сейчас Зеленский настойчиво добивается возвращения себе права назначать и увольнять руководителей НАБУ и ГБР. И добьется! А США молчат, хотя отлично понимают, что отныне эти органы станут цепными псами Президента, т.е. в конце концов будут использоваться для подавления оппозиции. Почему же?

Опасность возвращения страны к президентской республики, в которой все силовые структуры подчинены Президенту, заключается в том, что отныне должность Президента снова, как и прежде, становится решающей. Все остальное не имеет значения. Тот клан, который сможет урвать для себя эту должность, как и прежде получает ВСЕ.

Читайте такжеПочему Зеленский повторит путь ПорошенкоПроигравшие кланы теряют очень многое. То есть раз в пять лет, как и прежде, в стране будет разворачиваться эпическая бойня, без правил, за должность Президента. Причем действующий президент будет вынужден использовать весь свой огромный ресурс, чтобы остаться на второй срок. В общем, как всегда, выборы на грани гражданской войны

США закрыли глаза на восстановление президентской формы правления, потому что они надеются, что они смогут использовать власть Зеленского для достижения двух целей:

  1. Проведения выгодных для США реформ, и в первую очередь в открытие рынка земли, поставки газа и урановых ТВЭЛов.
  2. Реализация Зеленским Минских Соглашений, для чего необходимо будет подавить сопротивление " радикальных патриотов". Именно для этой цели Зеленский настаивает на переподчинении себе Национальной гвардии.

США вынуждены признать, что их усилия по построению парламентской демократии в Украине, разделению властей и утверждению верховенства права и т.д. потерпели неудачу. О неизбежности провала этих попыток США и в Украине, и в Молдове автор писал неоднократно.

Отныне отношение США к Украине будет сугубо прагматичным, что уже показал "Моторсич-case". Их задачей отныне будет:

  1. Нейтрализация олигархов;
  2. Обеспечение жесткого контроля над любым действующим президентом Украины для реализации им выгодного для Америки внутреннего и внешнего курса Украины.

А с построением демократии в Украине закончено. Забудьте.

Препятствовать этому украинское общество не в состоянии. Это, по сути, цена, которую придется заплатить за все те 28 лет независимости, которые были потрачены не на реформы, а на тупое разграбление ресурсов страны.

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США Владимир Зеленский ГБР НАБУ САП Андрей Головачев Украина
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