Для украинцев демократия сводится к выбору господина-феодала

Андрей Головачев

политический эксперт

11 августа 2018, 09:51

И надо выбрать того, кто даст и даст больше.

При всех своих неоднозначных прибамбасах Дмитрий Гордон, тем не менее, симпатичен тем, что обладает смелостью высказывать правильные, но неполиткорректные мысли.

Вот и сейчас Гордон, пожалуй, стал первым, кто решился в эфире публично высказать абсолютно верную, но крайне непопулярную в народе мысль о том, что права голосовать должны быть лишены те граждане, которые не платят налоги. И в первую очередь пенсионеры.

Известно, что самое безумное, что можно сделать со страной, которая выходит из авторитарного сословно-феодального строя, это предоставить в этой стране всеобщее избирательное право. Если это сделать, то это означает обречь страну на вечную бедность. Потому что большинство в такой стране это бедные, а бедные люди политически безответственные и склоны к примитивному популизму типа аля-Рабинович, аля-Тимошенко или аля-Ляшко. Ну, а если внутри такой страны вдобавок еще есть и межэтническая напряженность, то такая страна становиться просто безнадежной, потому что такую страну просто легко и без грусти разведут на межнациональное противостояние ради борьбы за власть. В сущности все это и произошло с Украиной, которая уже доведена до полной ручки и счет пошел уже на годы.

Читайте такжеДмитрий Гордон: Украиной по-прежнему правит РоссияДемократия как политический режим стала эффективным инструментом только в западной Европе, где избирательное право не спеша, в течении столетий предоставлялось различным слоям населения по мере роста их благосостояния, роста их политической культуры, ответственности, уплаты ими налогов, владения ими собственностью и т.д. Демократия - это медленный процесс выращивания гражданина. В Швейцарии, например, женщинам предоставили право голосовать только в 1970 г. Поэтому Швейцария и такая богатая.

Если в стране, которая понятия не имела о том что такое демократия, немедленно предоставить всем избирательное право, то это не демократия, а охлокоратия. Чем отличается охлос от гражданина? Охлос понятия не имеет о том что такое разделение властей, зачем это нужно и как этого добиться. Для охлоса это какая то фикция, ненужная чепуха, в то время как разделене властей - это суть демократии. Охлос может выбирать только одного господина-феодала: президента, губернатора или мэра, т.е. тех, кто, по их мнению, владеет ресурсами, которые он может дать , а может и не дать. И надо выбрать того, кто даст и даст больше. В этом, если кратко, и состоит вся суть охлократии.

Читайте такжеУкраина пошла по скорбному пути ПакистанаВ следующем году в Украине будут выборы и президента и ВР. Охлос снова будет выбирать нашу судьбу на следующие 5 лет. На меню ему заготовили Тимошенко, Рабинович + Медведчук, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, Наливайченко и т.д. Выбирай , богоносец! Охлос будет морщить репу, напряженно думать, чтобы не оплошать на этом раз со своим выбором или на худой конец выгодно продать свой голос.

Кстати, можно ли у охлоса забрать право голоса, если ему уже это предоставили ? Увы, законодательно уже нельзя - будут бунты. Что дали - то дали. Дым в трубу не вернуть. Право голоса у охлоса забирается автоматически только когда он своими голосованиями доводит страну либо до ее полного развала , либо до диктатуры, когда голосование становиться чисто формальным. На этом охлократия заканчивается. Точно также она закончиться и в Украине, на что Гордон, кстати, также неоднократно уже намекал.

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