Рада направила в КСУ законопроект о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР

В Конституции предлагают закрепить полномочия президента назначать директоров НАБУ и ГБР / УНИАН

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд для получения заключения законопроект о внесении изменений в ст.106 Основного закона (№1014) относительно закрепления полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

За законопроект, которым предлагается дополнить ст.106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1, отдали свои голоса 282 народных депутатов.

Предлагается в Конституции закрепить полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия главы государства в настоящее время предусмотрена законами о НАБУ и о ГБР.

Читайте такжеОтмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый светКроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.

Данный законопроект инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Читайте такжеРазумков сказал, какие проекты законов Рада рассмотрит 3 сентября

Напомним, 3 сентября Рада окончательно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины об отмене неприкосновенности народных депутатов.