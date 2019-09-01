Политолог озвучил "срок годности" для Рады IX созыва

Александр Кочетков дал прогноз относительно срока работы новой Рады / Главред

Верховная Рада 9-го созыва точно "проживет" один год, а вот протянет ли больше половины своей каденции – это еще вопрос. Такое мнение высказал политолог Александр Кочетков.

"Президент Зеленский дал испытательный срок – один год. И в своем юмористическом стиле намекнул ВР, что он уже убедился – распускать Раду совсем не страшно. Считаю, что эта Рада в любом случае просуществует больше года. А вот переживет ли она половину своей каденции – я не уверен", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

По его оценкам, через 2-2,5 года возникнет весьма серьезный управленческий кризис, связанный и с объективными, и с субъективными причинами.

"И нынешняя Рада вместе с частью правительства может оказаться как раз тем балластом, который президент Зеленский сбросит со своего воздушного шара, теряющего высоту, то есть общественную поддержку", - считает Кочетков.

Напомним, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала работу - народные депутаты приняли присягу на торжественном заседании парламента.

В тот же день в ходе первого рабочего заседания парламент назначил состав нового Кабмина.