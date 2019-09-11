Украине необходимо по капле выдавливать из себя Порошенко

Украина разделилась на два лагеря - сторонников бывшего и настоящего президентов / Фото: УНИАН

В Украине реально идет гражданская война.

Это не оговорка, и я не сошел с ума. Речь об информационной гражданской войне.

Не коллаборанты воюют с патриотами, свои информационно-пропагандистски воюют со своими. Патриоты против патриотов.

Все вроде бы за суверенную независимую процветающую Украину. Но одни преклоняются перед вождем хоть и в мятом костюме, но при галстуке. Другие сходят с ума от неказистого парня, которым с трудом сдерживает простонародные слезы, встречая вернувшихся военнопленных.

Одним нужен пафос, вера в непогрешимость власти, в ее тайные пружины, они видят в правителях небожителей, которые могут все. Небожителям даже можно обкрадывать своих вассалов, если они наденут вышиванку и на соловьиной честно пообещают, что это воровство — на благо Украины.

Читайте такжеПорошенко упорно продолжает гадить, желая Украине все просратьДругие требуют покарать коррупционеров, посадить всех начальников на минимальную зарплату и устроить им трудовой концлагерь. Им греет сердце, когда их президент гоняет ненавистных начальников мокрой тряпкой, и им плевать, кто на каком языке любит Украину.

Честно говоря, я поражен настолько успешно смог Петр Порошенко транслировать свою поведенческую матрицу на своих сторонников. Большинство их них видело ПАПа лишь в ящике, но они с удивительной точностью копируют его манеру лгать, лицемерить, изворачиваться, приписывать себе чужие успехи и навешать на противников то, в чем ни не виновен. Не переубеждать несогласного, а давить на него, а если не поддается, то пытаться оскорбить, унизить, извалять в грязи.

Они желают новой власти (и стране вместе с ней!) всяческих неудач, поражений и бедствий — чтобы знали, как плохо может быть без них. И даже сожалеют, что не истребили каким-нибудь образом тех, кто сдвинул их с пьедестала. Поклонники Зе пока власти не теряли и сами не знают, как они себя поведут в таком случае. Но методы информационной войны у своих предшественников они перенимают охотно и досконально.

Поэтому у патриотов Порошенко и патриотов Зеленского в головах — разные Украины. И эти две Украины не способны сосуществовать в одном информационном пространстве. И адепты обеих Украины искренне убеждены, что противная сторона ведет страну к гибели.

Читайте такжеСекта порохоботов превратилась в угрозу безопасности Украины"Минск", заключенный Петром Порошенко и обмененные им пленные — для порохолюбов это великое благо, подвиг и победа. Для них же тот самый "минск", который намерен реализовать Владимир Зеленский, и обмененные им пленные — это предательство, капитуляция и всеобщий крах. И наоборот.

Но между двумя этими очень похожими, но ведущими непримиримую информвойну частями украинского общества существует принципиальное онтологическое различие: сторонники ПАПа властвуют в прошлом, а сторонникам ВАЗа принадлежит будущее. Новым суждено оправить в небытие старых. Философски, разумеется.

И если мы действительно хотим стать цивилизованной страной, нам придется по капле выдавливать из себя Порошенко. Как гной. Всем нам, вне зависимости от нынешних привязанностей.