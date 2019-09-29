Зеленский повторяет все ошибки Порошенко

Разницы в политике Зеленского и Порошенко становится все меньше

Большинству мыслящих людей уже стало абсолютно очевидно, что у Зеленского нет мотивации начать преследовать крупных коррупционеров режима Порошенко.

Вчера это признал и "главный обвинитель" предыдущего режима Андрей Портнов.

Вот его цитата: "...власть абсолютно бездействует в уголовных производствах против функционеров предыдущего политического режима"

Еще раз: "абсолютно бездействует!"

То, что именно так все и произойдет, что Портнов неизбежно упрется в стену, что Рябошапка повторит путь Луценко, что никто никуда не сядет, я писал неоднократно. Это было понятно после того, как Зеленский переназначил Авакова.

Свой прогноз я делал на основании изучения психологического портрета Зеленского. Объективный психологический анализ показывал, что, принимая решение баллотироваться в президенты, Зеленский преследовал цели поиска личной власти, славы, самоутверждения, народной любви и обожания, вхождения в мировую элиту

Читайте такжеВойна Зеленского с Аваковым неизбежна, но президент к ней не готовВ этом нет ничего плохого. Это обычные мотивы тех, кто стремиться в политику. Но это мотивы довольно низменные. Это, если можно так выразиться, мотивы первичного порядка. Политик с такими мотивами главным образом сосредотачивает свои усилия на удержание личной власти. Такие же мотивы были и у Порошенко. Правда у него еще присутствовал и сильный коррупционный мотив, который у Зеленского пока не просматривается. Пока не просматривается, но, увы, он волне может присутствовать где-то в уголках души. Поживем - увидим.

К сожалению, реально у Зеленского не было мотивов более высокого уровня. Таких как желание провести необходимые реформы, начать борьбу с коррупцией, провести реальную деолигархизацию, и т.д. Зеленский много делал деклараций на эту тему, но это все была обычная игра, пустая фразеология. И в этом отношении, как игрок, как циник и лицемер, как демагог, делающий пустые обещания, Зеленский, по существу, ничем не отличается от Порошенко, что многие уже заметили и остроумно это изобразили в сатирическом фото-коллаже.

Проведение реформ, борьба с коррупцией, деолигархизация, установление мира на Донбассе, подавление радикалов, требуют наличие у Зеленского мотиваций совершенного другого уровня. Это мотивации понимания свой высшей миссии, которую он должен исполнить любой ценой.

Такая высшая мотивация подразумевает выход из зоны комфорта и пребывание в постоянной борьбе за свои идеалы.

Читайте такжеПочему Зеленский повторит путь ПорошенкоНо у Зеленского нет идеалов, нет высшей миссии, нет соответствующей мотивации. Поэтому он не может выйти из зоны комфорта. Он хочет сохранить зону комфорта. Он не готов вступить на путь тяжелых реформ и тяжелой борьбы, так как не имеет для этого никаких мотивов.

Политик, не имеющий высшей миссии, всегда сосредотачивает свои усилия на банальной борьбе за личную власть. А для этого надо быть готовым:

подавлять представительскую власть. Зеленский начал именно с этого;

обезопасить себя. Зеленский протащил закон об импичменте, который фактически сделал его неприкосновенным;

идти на беспринципные компромиссы. И Зеленский пошел на все это сразу же после инаугурации;

преследовать оппозицию и оппозиционные СМИ. Зеленский уже вступил на это путь;

отказаться от борьбы с коррупцией. Зеленский уже отказался от этого, что и констатировал А. Портнов;

все социологические службы отметили, что рейтинг Зеленского пошел вниз. Это было неизбежно.

Повторяю еще раз свой прогноз, что через год поддержка Зе будет не выше 20%, после чего его можно будет списывать в политический утиль, как полное недоразумение.