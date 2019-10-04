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Зеленскому спрятаться и отсидеться не удастся

Александр Кочетков

политический аналитик

4 октября 2019, 09:01

Редкий случай, когда обращаюсь к представителям власти, не утратившим контакт с реальностью.

Под Офисом президента собрались активисты
Активисты, протестующие против реализации "формулы Штайнмайера", под Офисом президента / скриншот из видео

В потенциальных уличных акциях могут участвовать три группы протестующих: до 10% - симпатики прошлой власти во главе с Петром Порошенко, до 5% покупных "националистов", сотрудничающих со структурами Виктора Медведчука и регулярно обеспечивающих СМИ недоимперии необходимой картинкой, и остальные — искренние патриоты, не желающие ползучей капитуляции.

Вот как раз последняя наиболее многочисленная группа в силу своей искренности пойдет до конца и станет основой протестов. К ней наверняка примкнут вынужденные переселенцы, обиженные фермеры, средний и мелкий бизнес, "евробляхеры" (а зачем вы старательно делаете из всех них врагов?). И именно с этой группой власть должна целенаправленно работать.

Читайте такжеПочему Зеленский пошел на Минск-3То есть, не только блогерам из порохолюбов и главам фракций в закрытом режиме надо объяснять, что, собственно, происходит и почему, но и людям, реально борющимся за остатки суверенитета и объедки субъектности Украины.

До вожделенного "нормандского формата" (что за иллюзии, что там можно что-то решить в пользу Украины?!) следует четко публично обозначить те самые "красные линии", за которые власть не перейдет. А после формата обнародовать план действий Украины как минимум на полгода.

Потому что запереться в ОП и отсидеться с помощью чисто брифингов и фишечек по столь серьезному вопросу как мир на Донбассе, не удастся. Худшей, чем уход от диалога с гражданами, может быть лишь передергивание фактов и безудержное вранье в стиле ПАПа.

Читайте такжеЖдать ли Зеленскому третьего Майдана из-за формулы ШтайнмайераВот уж не представлял, что придется втолковывать чемпионам электоральных кампаний азы общественной коммуникации…

И создайте, наконец, настоящий стратегический и ситуационный центр, к рекомендациям которого вы таки станете прислушиваться, чтобы не открывать запертые двери с помощью бестолковых лбов. Ведь пока идут только ссоры в песочнице, а у вас впереди по-настоящему проблемные решения.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Александр Кочетков Украина
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