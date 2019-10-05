Трамп против Байдена: какие козыри задействуют, и что будет с Украиной

Переписка дипломатов подтвердила давление Трампа на Зеленского из-за Байдена / Reuters

Американское издание The Washington Post опубликовало материал на основе переписки американских дипломатов, в которых говорится о том, что президент США Дональд Трамп шантажировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью опорочить своего конкурента на выборах Джозефа Байдена. И это, в свою очередь, дает основания демократам начать процедуру импичмента.

На самом деле, голоса для начала импичмента у них есть - это показало первое голосование. Вопрос в том, найдутся ли голоса в Сенате. Если это будет тайное голосование, то не исключено, что за импичмент Трампа могут проголосовать даже некоторые сенаторы-республиканцы. При этом в стане республиканцев все еще не имеют замены Трампу и этот фактор сдерживает критиков внутри партии.

Читайте такжеЗеленский по вине Трампа оказался между молотом и наковальнейПотому я бы не сказал, что ситуация однозначная. Сейчас она достаточно шаткая и потому в США пытаются применить все возможные кейсы, чтобы дискредитировать друг друга. Растет накал и в противостояние втягиваются все больше граждан. И это противостояние приобретает форму активной боевой фазы.

Также надо понимать, что если демократы не устранят Трампа через импичмент, они будут пытаться сбить сомневающихся, указывая на то, что Трамп использует запрещенные методы политической борьбы и что он использует президентское кресло для решения личных неполитических вопросов. И этим они будут отталкивать от Трампа тех республиканцев, которые играют по-честному и имеют представления о конституционном строе в США. И, наверное, это и есть целевой аудиторией наступления на Трампа, даже если импичмент не удастся.

Потому, кроме кейса Зеленского, может быть задействован кейс Фирташа, кейс, связанный с другими украинскими олигархами, которые так или иначе соприкасались с различными группами демократов или республиканцев. Думаю, что также "всплывет" много интересного из кейса Мари Йованович и поддержки ею организаций и политических партий – уже есть заявление Шокина на суде по Фирташу в Вене, где он четко говорит, что Байден на него давил. Все это будет элементами большого наступления.

Читайте такжеСветит ли Трампу импичментИ в таком случае все вышеперечисленное ухудшит ту ситуацию, в которой уже оказалась Украина - для нас это будет означать, что представители американского истеблишмента будут воздерживаться от контактов с украинскими политиками и чиновниками, опасаясь того, что любой из этих контактов может быть использован против них. И этот элемент токсичности приведет к тому, что США может отказаться от поддержки Украины, причем отказаться могут не отдельные политики, а целые институции – Госдепартамент, ФБР, клубы демократично-республиканские.

То есть все те, кто ранее лоббировал украинский интерес в Конгрессе и Белом доме могут просто взять паузу и не вмешиваться в украинские вопросы. А это только на руку России. Ведь очевидно, что отсутствие поддержки США будет означать усиление РФ, по крайней мере, в минском и нормандском форматах. То есть Россия получит очередную возможность диктовать нам определенные условия. И отставка Волкера и неназначения представителя США в переговорном вызывает опасения, так как если США откажутся от активного участия в урегулировании конфликта на уровне спецпредставителя и институций, то это говорит о том, что основной фокус внимания будет сконцентрирован на нормандском формате. А там мы пока проигрываем. И украинская власть сама не торопится акцентировать внимание на невыполнении Россией обязательств в части безопасности.

Виталий Кулик, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда