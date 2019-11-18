  1. Главная
  3. Мнения

Чем закончится "нормандский саммит"

Виталий Портников

Публицист, журналист

18 ноября 2019, 06:55

Цель Путина проста - легитимизация марионеточных администраций и превращение России из участника конфликта в полноценного посредника.

Путин
Чего хочет Владимир Путин, мы можем только догадываться/ Reuters

Возможность проведения "нормандского саммита" лидеров Франции, Германии, Украины и России начала приобретать реальные очертания, и в Елисейском дворце даже назвали день, когда встретятся президенты и федеральный канцлер - 9 декабря. Эта информация - хороший повод для того, чтобы поставить вопрос о том, чем может завершиться "нормандский саммит"?

Цель президента Украины Владимира Зеленского на этой встрече кажется очевидной - завершение войны. Цель президента Франции Эммануэля Макрона - добиться прекращения конфликта, утвердиться в роли европейского лидера, восстановить отношения Запада и России. Цель канцлера Ангелы Меркель - продемонстрировать эффективность формата, в создании которого она играла главную роль и который должен был привести к окончанию войны на востоке Украины.

Читайте такжеКак Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате"Чего хочет Владимир Путин, мы можем только догадываться. Впрочем, во время визита в Бразилию российский президент очертил рамки своих представлений о том, как должны развиваться события. Российский президент выступает за то, чтобы закон об особом статусе оккупированного Донбасса был пролонгирован, а дальше менялся путем прямых консультаций украинского руководства с представителями "народных республик". Эта позиция, по большому счету, не сильно отличается от того, что Путин и другие российские руководители говорят с 2014 года. Прямые переговоры - это модель, которую Россия последовательно навязывала сначала руководству Молдовы, а затем руководству Грузии. Цель проста - легитимизация марионеточных администраций и превращение России из участника конфликта в полноценного посредника. Посредника, который отнюдь не гарантирует вам восстановление территориальной целостности даже тогда, когда вы пойдете на все его условия.

Читайте такжеИтоги переговоров нормандской четверки: чего ждать от ПутинаЕще один важный тезис, озвученный Владимиром Путиным - это разведение войск по всей линии разграничения. Это означает, что Россия в принципе готова перевести конфликт в разряд замороженных. Но что это будет означать на практике? Пойдет по этому восстановления территориальной целостности Украины или же, наоборот, Россия станет укреплять донбасскую "государственность"? И от чего это будет зависеть - от "лояльной" поведения украинского руководства или от решения Кремля отдать территорию или сохранить ее за собой? И станет тема статуса Донбасса обсуждаться на "нормандском саммите" - или ее снова подменят дискуссией об очередности выполнения пунктов Минских соглашений?

Ранее президент Путин настаивал на том, что этот саммит может произойти только в случае, если он завершится конкретными результатами. Теперь, когда дата саммита уже известна, осталось понять, на какой именно конкретный результат он рассчитывает.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода

Виталий Портников Владимир Зеленский нормандский формат Ангела Меркель Владимир Путин Эммануэль Макрон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:10
"Гражданская война": в кафе Одессы разгорелся сепаратистский скандал
06:55
Чем закончится "нормандский саммит" мнение
06:30
Сколько украинцев в мире: демограф назвала примерную цифру
06:01
Модный белый маникюр: сердечки на ногтях, негативное пространство и фольга - фото Фото
05:59
"Стыд потеряли, ш*лава, озабоченная": голая Серябкина устроила разврат
05:29
Сила волос: как цвет волос раскрывает темперамент и уязвимые места женщины
04:53
"Супербабушка" из Запорожья: 67-летняя украинка на гироскутере стала звездой Youtube Видео
04:06
Украина вернулась к закупкам газа в РФ напрямую – эксперт
03:43
Укрзализныця добавила поезда на Новый год: известны направления
03:11
Названы ухудшающие зрение продукты питания
02:59
"Титьки огонь, сиськи класс": Регина Тодоренко показала сочную грудь
02:41
"Кто так навонял?": стала известна интимная деталь из детства "маленького засранца" Путина
02:01
Журналист назвал возвращение украинских кораблей "шагом навстречу России" Видео
01:58
"Бандит из "ДНР": в РФ снова потребовали отставки террориста Трапезникова
01:31
Ученые назвали самый вредный продукт питания
01:10
Жгучая брюнетка-порнозвезда развратно выгнулась на откровенных фото Фото
00:53
В Укрэксимбанке пояснили, как задержание главы отразится на работе банка
00:28
18 ноября – какой сегодня праздник: сколько лет Деду Морозу и как выйти замуж Видео
00:20
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о "хреновом" союзе с Россией
17 ноября, воскресенье
23:58
Трамп упрекнул ЕС в недостаточном финансировании Украины
23:34
Ушел из жизни культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил
23:30
Танці з зірками 2019 13 выпуск: Владимир Остапчук покидает шоу - все подробности Видео
23:01
"Он будет востребован": Винокур вступился за изобличившего цензуру Галкина
22:56
Стрижка шегги на длинные волосы – самая сногсшибательная стрижка 2019 - фото Фото
22:13
Без света и тепла: город Новый Раздол на грани катастрофы
21:45
В Польше посоветовали Украине, как вернуть Донбасс и Крым
21:31
Мат и мордобой: в Черновцах устроили жестокое избиение из-за украинского языка
21:26
Рождение любви: кому гороскоп на завтра сулит незабываемое свидание
21:04
"Сначала остановят заводы": эксперт спрогнозировал жизнь без транзитного договора с РФ
21:02
Танці з зірками 2019: 13 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полуфинал полностью Видео
20:23
"Провокация Киева": у Лаврова оценили возврат Украине захваченных кораблей
19:57
"Мы это сделаем пошагово": экс-советник Порошенко рассказал о возникновении формулы Штайнмайера
19:19
Катера ФСБ России ходят на опасной близости от Мариуполя Видео
19:15
Дело банкира Гриценко: главе Укрэксимбанка предъявили подозрение Видео
18:44
Легион НАТО: в "ЛНР" повелись на троллинг украинских военных с флагом США Фото
18:34
Министр обороны Молдовы восхитился силой духа боевиков Донбасса
18:06
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в хиджабе
18:02
Сербия – Украина - 2:2: подопечные Шевченко на последних секундах вырвали ничью
17:30
"Краеугольный": в Кремле раскритиковали закон об особом статусе Донбасса
17:27
"Охота на ватного бандита": блогера, избившего ветерана АТО, облили краской Видео
16:55
В РФ объяснили механизм возврата захваченных украинских кораблей
16:25
Суд Линча в Мелитополе: водители жестко проучили виновника ДТП Видео
15:55
Передача в нейтральных водах: в РФ назвали дату возврата Украине захваченных кораблей
15:26
Смертельные взрывы в Балаклее: число жертв возросло
15:01
"Идиоты, это варварство": в Киеве клиника использовала львенка ради рекламы Фото
14:59
Зима совсем близко: синоптик дал прогноз погоды на неделю Видео
14:28
У Путина рассказали о сроках проведения саммита в "нормандском формате"
14:13
Будете удивлены: эти популярные овощи в вареном виде опасны для здоровья
13:56
Бужанский "наехал" на Гончарука: требует отчета, как порохоботы просочились во власть
13:35
На Арахамию нарыли компромат: обвинили в сокрытии двойного гражданства
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять