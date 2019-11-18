Майдан путинским рабам не понять

Протесты в Гонконге/ Reuters

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, не стоит устраивать революции и протесты, надо подчиняться любой власти. Рассказывают нам о высоком уровне жизни при Януковиче, что Россия - богатая страна, и надо мириться с Путиным и подчиняться его требованиям, и тогда мы тоже богато заживем как подчиненная часть российской империи.

Гонконг - специальный административный район Китая, здесь средняя зарплата 3800 долларов в месяц (до выплаты налогов), здесь валовый национальный продукт на душу населения выше, чем в Канаде, Франции, Японии, Израиле, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах. И в пять раз выше, чем в России.

Здесь независимые суды, свободная конкуренция, одна из крупнейших фондовых бирж мира, стартапы, почти нулевой уровень преступности, здесь за вождение машины в алкогольном опьянении полагается три года тюрьмы, а за продажу наркотиков дают пожизненное.

Читайте также"Мы восхищены украинцами": протестующие в Гонконге решили перенять опыт МайданаИ здесь, где крутятся сотни миллиардов долларов, граждане вышли драться за свои права. Массовые протесты, зажигательная смесь, драки с полицией, булыжники, луки. 21-й век.

Протесты возникли из-за, казалось бы, ерунды. Власти Гонконга подготовили законопроект о скрывающихся от правосудия правонарушителях и взаимной правовой помощи по уголовным делам, который бы позволил выдавать подозреваемых, находящихся в Гонконге.

Гонконгскому обществу показалось, что это проблема гораздо более широкая - проблема того, что приезжие в Гонконг будут чувствовать себя небезопасно. Что вместо своего правосудия, построенного на британском праве, людей будут выдавать в Китай, где правосудие подчинено государству и не является независимым.

Полиция попробовала разогнать первые протесты, и тут, как мы понимаем, протесты стали массовыми - большинство вышло в защиту протестующих.

По сути, гонконгцы не желают попадать под китайский контроль, не желают, чтобы им блокировали интернет, не желают, чтобы их ограничивали в высказываниях, не желают, чтобы власти имели право избивать и задерживать неугодных. Общий язык, общая религия, но в Гонконге живут китайцы, которые успели осознать свободу как главную базовую ценность.

Читайте такжеОдна страна, две системы. 20 лет воссоединения Гонконга с КитаемИ протесты здесь организованы на высоком уровне - согласно уровню гражданского общества, экономики и университетов. Средства индивидуальной защиты, цифровая радиосвязь, медицинское обеспечение.

Да, их могут снести, да, это теперь территория Китая, да, к ним не придут на помощь из-за рубежа, и не будет раздавать печеньки никакой посол. Гонконгцы сражаются, понимая, что им не свергнуть центральное правительство. Они сражаются за себя.

Рабам, которые молятся на Путина и хотят сдаться ему в плен, это, конечно, не понять. Свобода - это самый дорогой бизнес-актив. Доспехи свободы всегда тяжелей рабского ошейника.