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Сладкий привет для Тимошенко, или Как Зеленский нажил себе смертельного врага

Михаил Подоляк

политтехнолог

20 ноября 2019, 06:56

Между президентом и лидером БЮТ пробежала черная кошка. Стоило ли Зеленскому идти войной против Тимошенко?

Зеленский, Тимошенко
Зеленский и Тимошенко побили горшки

Действующий президент Владимир Зеленский крайне жёстко "прошёлся" по амбициям Юлии Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.

Ведь для нас традиционным являются строго кулуарные и теневые посиделки первого лица с VIP-просителями в формате "не для печати". Тем самые, на которых решаются ключевые кадровые вопросы, группы влияния получают свои зоны кормления, а первое лицо определённые гарантии от шатания. И те, которые так ценятся журналистами-расследователями, сидящими по ночам в кустах возле Офиса президента. Не суть......

Зеленский же в некотором смысле "убил" очередное табу. То, в котором не позволительно было иронично выставлять на публику свои царские переговоры и язвительно унижать запросы больших мира сего. Но которые временно остались за бортом. Нужно ли это было Владимиру Александровичу?

Читайте такжеНикогда не говори никогда: почему Зеленскому не стоило объявлять войну ТимошенкоВпрочем, если говорить строго по сути и по смыслу, то что было в данном случае сказано неправильно и лживо? Ключевая мысль ведь проста. И выражена здесь от и до: "Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді".

Мы ведь прекрасно знаем, что наша современная элита (речь не только о Тимошенко) именно так и живет - говорит на публике одно, рвёт пачками на себе патриотические рубашки, исходит на ТВ особой такой вышиванчатой пеной, а потом тихонько так, розовощеко улыбаясь и чуть потупив глазки, просит назначить "этих вот хороших ребят на хорошие позиции". Просто сегодня это было сказано вслух. Первым лицом. Впервые. В крайне жёсткой и даже саркастичной манере. Просто то, о чем всегда все знали и перешёптывались, стало явью. Новым газетным штампом. И?

Только, плиз, давайте без морализаторства. Сказано как сказано - абсолютно в манере команды Зеленского. Наотмашь. Но есть и кое-что опасное для Владимира Александровича.

Во-первых, он действительно сильно обидел Юлию Владимировну. А она умеет играть в долгую и умеет ждать.

Во-вторых, он, походя, разрушил куда более серьёзный миф о том, что Тимошенко может заменить Гончарука на должности премьера и существенно усилить команду. Сама лидер БЮТ очень много и активно медийно "раскатывала" эту тему.

Читайте такжеЗеленский сам развязал руки ТимошенкоВ-третьих, Зеленский откровенно и быстро консолидирует всех этих ушлых вчерашних ребят и делает их единой и согласованной "командой врагов". Оставаясь при этом в одиночестве. Вернее, в окружении крайне стремных и легковесных помощников.

В-четвёртых, как-то все больше заметна в его публичных выступлениях раздражительная, черно-юморная стилистика. На короткой дистанции - это работает отлично. А на длинной - есть нюансы. Тем не менее, на сегодня уже практически понятна наша новая политическая игра: "один против всех".

Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Михаил Подоляк
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