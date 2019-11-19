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Хотела "сладенького": Зеленский пожурил Тимошенко

19 ноября 2019, 11:37

Юлия Тимошенко рассказала, как предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды.

Зеленский
Зеленский заявил, что время "договорняков" закончилось/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на откровения лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко о том, что ее политсила предлагала своих людей для назначения на должности в правительстве.

В частности, Зеленский уточнил, что взамен Тимошенко предлагала поддержку Слуге народа в Верховной Раде.  

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "слугами народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", – говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – добавил Зеленский.

18 ноября лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в эфире программы Свобода слова заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции.

"Мы передали ему Новый курс Украины (программа Батькивщины, – Главред) и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот Новый курс и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные", - сказал политик.

Напомним, 13 ноября лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко объявила о переходе политсилы в оппозицию. Данное заявление было сделано на фоне голосования за скандальный законопроект о продаже и покупке земель сельхозназначения, который партия Тимошенко не поддержала.

Верховная Рада Владимир Зеленский Батькивщина Юлия Тимошенко Слуга народа новости Украины
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