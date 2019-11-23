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Понять и простить: готовы ли украинцы к возвращению Донбасса

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

23 ноября 2019, 08:44

Сегодня понятие украинец сводится либо к этническому, либо к языковому, либо к политическому измерению. Вот и меряемся – кто больший украинец… А украинцы – все мы.

Крым, Донбасс, война
Доний рассказал, кто согласен с тем, что у Донбасса нужно просить прощения

Слова советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о том, что "пришло время прощать и просить прощение у жителей Донбасса", вызвали бурю возмущения в украинском обществе – мол, перед кем извиняться, за что. Однако следует отметить, что любой чиновник, а Сивохо сейчас занимает государственную должность, должно тщательно обдумывать, как его высказывания могут повлиять на общество, если он говорит от имени государства. Ведь последствия могут быть разными: кому-то слова придутся по душе, кому-то – наоборот. В любом случае, слова должны быть выверены и взвешены.

Украинское общество взбудоражили слова Сивохо о том, что нужно просить прощение у жителей Донбасса. Данное утверждение вполне могло понравиться части людей, живущих на оккупированных территориях, а также части тех, кто покинул Донбасс, как вынужденный переселенец, но не получил ожидаемого тепла и внимания со стороны государства. Также подобное высказывание может найти отклик у тех жителей Донецкой и Луганской областей, которые ожидали в 2014 году, что Украина их будет более активно защищать.

Читайте такжеПутин готовится обменять украинский Крым на украинский ДонбассА вот отрицательная реакция на призыв просить прощения у жителей Донбасса может быть у намного большей части граждан Украины. Особенно у тех, кто остро воспринимает потери на фронте, или кто сам воевал на Донбассе, или кто очень обеспокоен этой проблемой.

На мой взгляд, эта фраза Сергея Сивохо не была подготовленной. Ведь сначала следовало бы объяснить, что именно необходимо для того, чтобы украинцы жили в одном государстве. А, в частности, для этого необходимо преодолеть внутреннюю агрессию. Даже для того, чтобы построить эффективную систему защиты от внешней агрессии, нужно, прежде всего, самим стать более сплоченными и сильными. Но такой аргументации в данном заявлении не прозвучало. Напротив, есть лишь односторонний посыл, и потому эти слова нуждаются в разъяснении и корректировке. Ведь иначе слова о прощении, вырванные из контекста, могут иметь прямо противоположные последствия, а не те, на которые, очевидно, рассчитывал Сивохо: они не будут способствовать примирению, а, наоборот, посеют вражду.

Мне понятен посыл Сергея Сивохо, но сама форма подачи такого месседжа не была продумана, а потому слова могут лишь навредить.

Если же говорить о сути высказывания, то, безусловно, украинскому обществу следует думать о том, как нам всем вместе жить в одном государстве. Ведь сейчас мы разрознены. Так, например, мы видим колоссальный раскол общества по линии, кто как голосовал на президентских выборах, что просто нездоро́во. У нас получается так, что люди могут не разговаривать друг с другом только из-за того, что голосовали за разных кандидатов.

Читайте такжеКремль строит на Донбассе Украину своей мечтыА ведь мы, как граждане Украины, должны думать о том, как нам жить вместе, какие ценности у нас, каковы пределы компромисса, на который мы готовы идти ради общего будущего, чего мы хотим, к чему стремимся, что для нас является самым важным...

Есть множество вопросов, которые следует обсудить. Если чиновник интуитивно хочет в этом разобраться, но его слова могут быть интерпретированы совершенно иначе, то, возможно, лучше сделать паузу в высказывании. Это очень тонкая сфера, тем более, когда раны войны еще кровоточат.

Но если посмотреть полную цитату Сивохо, не вырывая фразу о прощении из контекста, то в них есть определенная логика. В частности, он призывал отказаться от формулировок "свой-чужой", "сепары-укры" и т.д., помнить, что все мы – граждане Украины, и бороться нужно не только за возвращение территорий, но и за возвращение умов. А ведь такое деление на "своих" и "чужих" действительно присутствует – вспомните хотя бы, как поклонники Порошенко тех, кто голосовал за Зеленского, называли "ватой", "малороссами", "недоукраинцами" и т.п.

Нам, действительно, необходимо помнить, что все мы – украинцы. И если жители Донбасса остаются гражданами Украины, не пытаются избавиться от украинского паспорта, то, значит, со всеми необходимо и придется искать общий язык, потому что именно граждане образуют государство.

Читайте такжеТакой Донбасс нам не нужен, или Главная опасность опроса в ОРДЛОУкраина – одна из уникальных стран Центрально-восточной Европы. И уникальна она, в частности, тем, что она, как и Черногория, провозгласила независимость благодаря референдуму. Это значит, что эти граждане, проголосовавшие за независимость, создали государство – свыше 90% жителей Украины, независимо от региона проживания, языка общения и т.д., проголосовали дружно за независимость.

Значит, мы вынуждены признать, что и в дальнейшем нам, гражданам Украины, нужно искать консенсус по поводу того, как сообща строить наше государство. Иногда это сложно и больно. Но сначала нужно, чтобы появилось осознание того, что мы все – украинцы, граждане Украины, независимо от языка, региона. А такого осознания пока нет.

Очень часто понятие "украинец" сводится либо к этническому, либо к языковому, либо к политическому измерению. Вот и меряемся – кто больший украинец… А украинцы – все мы. И Сивохо – тоже, нравятся нам его слова или нет. А каждое оскорбление в адрес друг друга будет способствовать только разлому. К чему такие разломы могут привести, мы видели. В случае внешней агрессии это приведет к увеличению коллаборации, как это случилось в Крыму и на Донбассе. А разве мы заинтересованы в этом? Мы должны идти по пути укрепления нации, а, значит, становиться более дружными.

Если гипотетически представить, что сейчас Донбасс без каких-либо "особых статусов" возвращается под юрисдикцию Украины, готово ли украинское общество к этому, готово ли оно принять назад жителей Донбасса? Кто-то готов, кто-то – нет. Мы не можем обобщать.

Вопрос тут в том, готово ли большинство, и какими будут действия радикального меньшинства? Не начнут ли, например, бить и убивать друг друга на улицах? Европейские нации научились толерантности, а у нас слово "толерантность" благодаря стараниям Лубянки и спецоперациям ФСБ стало ругательным, особенно в "правом" лагере. Однако толерантности украинское общество должно научиться. Если ее не будет, то и нация не будет способна дать отпор внешней агрессии и внешнему врагу общими силами. Потому что иначе мы столкнемся с тем, что люди разных взглядов не смогут повернуться друг к другу спиной в одном окопе, потому что будет не понятно, кто выстрелит в спину…

Так что украинцам просто необходимо учиться быть гражданами одной страны.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада", специально для Главреда

Донбасс СНБО война политолог Олесь Доний реинтеграция Сергей Сивохо Александр Доний
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