  1. Главная
  3. Мнения

Муки рождения "Слуги народа" и страхи Зеленского

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

24 ноября 2019, 06:57

Президент боится, что партия "Слуга народа" угробит его рейтинг доверия и надежды быстрее, чем ошибки, непрофессионализм и коррупция его Кабмина.

Зеленский
Зеленский не спешит возглавить Слугу народа/ Reuters

Сейчас партия "Слуга народа" мало чем отличается от несостоявшейся партии бывшего президента Петра Порошенко - БПП.

Из интервью нового главы партии Александра Корниенко ясно, что, пока партия "Слуга народа" находится на подпольном аутсорсинге. А руководитель этой мерцающей в СМИ партии, вероятно, благородный волонтер, начинающий депутат и немного патриот Украины только осваивает новые для себя политические роли лидера. Одно дело давать советы мелким, провинциальным политикам, другое дело самому быть сильным политиком общенационального масштаба.

Корниенко, как будущем лидеру партии, а не формальному главе, вместе с президентом Владимиром Зеленским предстоит решить старую политическую задачку начала 20 века, времен Ленина и Мартова, кто кем управляет - фракция партией или партия - фракцией. Или управлять партией будет хозяин Офиса президента - Богдан.

Читайте такжеКогда Зеленский проведет ночь длинных ножейСтанет ли партия "Слуга народа" стимулятором реформ и примером честности и профессионализма для других политических партий, авангардом политического развития или превратится в обычный формальный пиар-проект, кормушку для толпы местных политтехнологов и партийных функционеров?

Одно ясно - президент Украины Зеленский не спешит возглавить эту партию. Он явно разочаровывается в будущей партии еще быстрее, чем в неряшливом составе депутатов своей однопартийной фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, который приносит ему столько беспокойства и неприятностей.

Он очень боится, что быстрый рост региональных организаций правящей партий "Слуга народа" впитает в себя отъявленных коррупционеров, местных политических демагогов, циничных чиновников и просто отбросы общества- жуликов, барыг, насильников и рэкетиров. Как это случилось с частью депутатов фракцией "Слуга народа" Верховной Рады. И это угробит его рейтинг доверия и надежды быстрее, чем ошибки, непрофессионализм и коррупция его Кабмина.

Владимир Зеленский Слуга народа Виктор Небоженко Александр Корниенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:57
Муки рождения "Слуги народа" и страхи Зеленского
06:02
Кошелек "забеременеет" сразу: названы ТОП-5 мощнейших талисманов для денег
05:24
"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолуния
04:47
Политолог сказал, в обмен на что Путин оставит Донбасс в покое
04:04
Модные красные волосы - самое яркое окрашивание волос 2019: кому подходят, фото Фото
03:45
"Выйдите, разбойники": политолог спрогнозировал перевыборы Рады и новый Кабмин
03:17
День Максима – прикольные поздравления для Максима на словах и картинки Фото
02:37
Эксперты назвали инструмент России для раскола Европы
02:20
Диетолог опровергла миф о бананах и винограде
01:59
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
01:27
В Севастополе оккупанты высушили озеро для застройки земли
01:10
Распад ЕС: партия Порошенко должна умереть – экс-премьер
00:59
Бойкотировать концерты и лишить госзваний: в России ополчились против Ротару
00:41
"Вон из Украины": в Одессе активисты отомстили засветившемуся на росТВ депутату
00:29
24 ноября – какой сегодня праздник: День друзей и приметы на Федора
23 ноября, суббота
23:40
Короткое замыкание: у легендарного ветерана АТО сгорел новый дом
23:13
Танкер Делфи уходит под воду у берегов Одессы: шокирующие фото Фото Видео
22:46
Украину не готовы принять в НАТО из-за России
22:21
В Киеве простились с ветераном АТО, жестоко убитым приемным сыном Фото
22:10
Гороскоп на завтра: кому грозят "укусы" судьбы, а кому ждать удачи в любви
21:54
Начальник Генштаба пригрозил чистками после новых взрывов в Балаклее
21:35
СБУ разоблачила схему контрабанды угля с "ЛДНР"
21:03
Главу Приватбанка из тренажерного зала увезли в реанимацию – депутат
20:42
Катастрофа танкера Делфи: механик рассказал, почему не дали сигнал SOS
20:20
"Существа" из РФ разграбили возвращенные корабли - Хомчак
20:10
"Путин может воспользоваться": эксперт оценил вероятность наступления РФ на Украину
19:45
"Черная пятница началась раньше?": в Ровно устроили дикую давку в секонд-хенд Видео
19:35
Черви, мыши и опилки: в музее показали пищу украинцев во время Голодомора Фото Видео
19:12
"Зрады нет": Маркарова успокоила относительно визита МВФ в Украину
19:05
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
18:39
"Это было преступление": в США вспомнили о жертвах Голодомора Видео
18:21
"Больно вспоминать, невозможно забыть": в Украине почтили память жертв Голодомора Фото Видео
18:07
Савченко предрекла исчезновение Украины к 2023 году
17:49
Миссия МВФ завершила визит в Украину и поставила новые условия
17:29
В Каталонии готовы назвать Крым российским в обмен на признание независимости
17:23
Антициклон скует Украину морозами: синоптик обнадежила новым потеплением
16:55
В РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей
16:35
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
16:33
Ведьмак на Netflix: описание серий и весь сюжет сериала Видео
16:26
В РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину
16:02
Задержание судна с 22 украинцами: в МИД рассказали о судьбе экипажа
15:41
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
15:35
Министр обороны рассказал, почему хочет "убить" призыв в армию
15:10
"Занимался контрабандой еще при Януковиче": озвучены ужасные последствия аварии танкера в Черном море
15:02
Четвертовавший мужчину в Сирии наемник РФ участвует в патриотическом воспитании детей
14:44
Hello: Полное расписание концертов группы Антитіла в 2020
14:40
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: канадка, британка и андеркат - фото Фото Видео
14:26
"Ни один гей-парад не пропускает": Москаль потроллил Гончарука
14:05
В центре Киева во время Транс-марша произошли столкновения Фото
13:40
"Нам посрать": главой Госархива стал автор стихов о мастурбации
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять