Муки рождения "Слуги народа" и страхи Зеленского

Зеленский не спешит возглавить Слугу народа/ Reuters

Сейчас партия "Слуга народа" мало чем отличается от несостоявшейся партии бывшего президента Петра Порошенко - БПП.

Из интервью нового главы партии Александра Корниенко ясно, что, пока партия "Слуга народа" находится на подпольном аутсорсинге. А руководитель этой мерцающей в СМИ партии, вероятно, благородный волонтер, начинающий депутат и немного патриот Украины только осваивает новые для себя политические роли лидера. Одно дело давать советы мелким, провинциальным политикам, другое дело самому быть сильным политиком общенационального масштаба.

Корниенко, как будущем лидеру партии, а не формальному главе, вместе с президентом Владимиром Зеленским предстоит решить старую политическую задачку начала 20 века, времен Ленина и Мартова, кто кем управляет - фракция партией или партия - фракцией. Или управлять партией будет хозяин Офиса президента - Богдан.

Читайте такжеКогда Зеленский проведет ночь длинных ножейСтанет ли партия "Слуга народа" стимулятором реформ и примером честности и профессионализма для других политических партий, авангардом политического развития или превратится в обычный формальный пиар-проект, кормушку для толпы местных политтехнологов и партийных функционеров?

Одно ясно - президент Украины Зеленский не спешит возглавить эту партию. Он явно разочаровывается в будущей партии еще быстрее, чем в неряшливом составе депутатов своей однопартийной фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, который приносит ему столько беспокойства и неприятностей.

Он очень боится, что быстрый рост региональных организаций правящей партий "Слуга народа" впитает в себя отъявленных коррупционеров, местных политических демагогов, циничных чиновников и просто отбросы общества- жуликов, барыг, насильников и рэкетиров. Как это случилось с частью депутатов фракцией "Слуга народа" Верховной Рады. И это угробит его рейтинг доверия и надежды быстрее, чем ошибки, непрофессионализм и коррупция его Кабмина.