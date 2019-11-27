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Как Нафтогаз пять лет загонял Украину в западню

Сергей Лямец

журналист

27 ноября 2019, 22:02

Итога - убийство собственной добычи и параллельное повышение тарифов на газ внутри страны.

Андрей Коболев и Юрий Витренко
Андрей Коболев и Юрий Витренко

Говорить людям правду. Даже горькую. Вот она, добродетель.

Правда в том, что с 2014 года мы закупали российский газ, оформляя его как купленный в Европе. Брали из трубы на границе с Россией, а платили через прокладки в Словакии, Швейцарии и где-то еще. Сколько и почему платили – покрыто мраком псевдопатриотизма, потому что очень удобно рассказывать о "зраде", прогоняя реальные миллиарды долларов через оффшоры.

Эти миллиарды, кстати, мы получали от России как ежегодную плату за транзит газа через свою территорию. Но мы не говорили "от России". Мы говорили "получаем". Как бы просто так, получаем.

Попутно мы убивали добычу газа в Украине. Хотя, если бы мы действительно были патриотами своей страны, старались бы ее нарастить. Ведь энергонезависимость – это очень понятная вещь. Если я добываю 15 миллиардов кубометров газа, а потребляю 30 – нужно добывать еще 15, и тогда буду я весь обеспечен собственным газом.

Но нет – мы убивали собственную добычу, а параллельно повышали тарифы на газ внутри страны. Рассказывая, что тем самым боремся с коррупцией. Что наполняем бюджет Нафтогаза, а тот наполняет бюджет страны. Из которого платим дотации малоимущим. Только вот мы не говорили, что если бы не было роста тарифов – не надо было бы платить дотации.

Читайте такжеПочти $3 млрд: суд в Швеции обломал Газпром и велел платить НафтогазуПопутно мы зарабатывали для себя. На миллионных зарплатах. На премиях за выигранный не нами Стокгольм. На продаже дешевого газа как дорогого, и всякое такое.

Мы – это Андрей Коболев и Юрий Витренко. А потом и Андрей Фаворов.

Говорят, что мы готовили рынок Украины к американскому газу, который качали бы из Польши. Не знаю, не будем спорить. Может, и готовим. Вам мы об этом не скажем.

Сейчас мы морочим голову всей стране через проплаченных нами "экспертов". Они рассказывают, что нельзя покупать у России дешевый газ. Что это ловушка. Что нужно продолжать покупать у России дорогой газ через Европу.

Единственное, что мы делаем неплохо, - это кошмарим русских новым договором о транзите. Действительно, нам нужен договор на 10 лет, а не на год. Это – правильно. Они чуть-чуть не успели достроить свой "Северный поток-2". Но через год обязательно достроят. Значит, нужно их дожимать сейчас. Просто ничего с ними не подписывать. Пусть соглашаются на десять лет. Это будет правильно. Хотя по логике Стокгольма, могут потом это оспорить – как оспорили мы. Ну не нужен был нам их газ, и мы не покупали. То же самое с транзитом. Ну не нужна будет им наша труба – и не будут прокачивать. Так что тут бабка надвое сказала. Но дожимать их надо. Это – правильно.

А все остальное – чес. Мы продолжаем готовить Украину к чему-то. К чему? Мы не говорим.

Читайте также"Экстремальный рост цен": Оржель озвучил последствия прекращения транзита РоссиейХотя... Мы подешевке закачали в хранилища больше 20 млрд кубометров газа в хранилища, и хотели зимой их неплохо продать. Взяли под это кредиты. Ну и плюс готовили к чему-то.

Ну и параллельно хотели русских послать. А тут этот Зеленский, и скорее всего русский газ дешевле будет. Тогда нахуа наш газ кому-то? Ніт!!! Ні будєт так!

Поэтому мы заряжаем своих троллей, чтобы они чмырили Зеленского. Что неправильно это – покупать дешевый газ. Ну а шо, если ему 40 лет, но он таки…?

По секрету, покупать дешевый газ – это неплохо. Это – выгодно. Другое дело, что нельзя ничего обещать взамен. Вот где факапили и Кучма, и Ющенко, и Тимошенко, и Янукович. Но нам не нужно, чтобы все думали головой. Нам нужно, чтобы ничего не вышло. И чтобы мы продолжали покупать дорогой газ из Европы. Изображая себя патриотами. Ну а как же без этого?

Россия Газпром газ Нафтогаз Владимир Зеленский Юрий Витренко тарифы на газ транзит газа Андрей Коболев Сергей Лямец Украина Андрей Фаворов
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