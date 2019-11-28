Обыски у Звиробий законны? Проверить очень легко

Маруся Звиробий / кадр из видео

Очень коротко, и вовсе не по поводу Зверобой, по другому поводу.

Увидел уйму постов с воплями, репрессии, 37-й год, 30-е годы и тд.

Милые мои переживанцы за жертв репрессий.

Десятки раз говорил, что ваши переживания ничерта не стоят, с удовольствием скажу еще раз.

Суть репрессий тридцатых годов прошлого века, их драма, в том, что люди, которые им подверглись, не совершили вообще ничего из того, что им вменялось.

И что в результате, эти люди были жестоко и безжалостно наказаны, вы ж должны быть в курсе, трех фраз не напишите, чтобы не упомянуть лагеря.

И если вы жертв этих лагерей ставите в один ряд с абсолютной дурой, то для вас ценность этих жертв - нулевая.

Что мы все прекрасно знаем и так, и уже устали смотреть на то, как вы это без конца демонстрируете.

Спекуляция смертями, спекуляция репрессиями, спекуляция жертвами, мы все в курсе нехитрых методов.

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Что же касается самой дамы, то некоторые из вас, особо патриотичные, уже живут в США, Польше, Германии и т. д.

Эксперимента ради, озвучьте текст "Маруси" в адрес тамошних властей.

И засекайте время.

Время до того, как выломанная спецназом дверь рухнет вам на голову.

Вы же хотели жить, как в Европе?

Так живите, кто ж не дает.

А так, чтобы все вокруг, как в Европе, а вы, как в БПП, не получится.

Не будет так.

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