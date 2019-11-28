Обыски у Звиробий законны? Проверить очень легко

Не получится, чтобы все вокруг жили, как в Европе, но некоторая часть - как в БПП.
Очень коротко, и вовсе не по поводу Зверобой, по другому поводу.
Увидел уйму постов с воплями, репрессии, 37-й год, 30-е годы и тд.
Милые мои переживанцы за жертв репрессий.
Десятки раз говорил, что ваши переживания ничерта не стоят, с удовольствием скажу еще раз.
Суть репрессий тридцатых годов прошлого века, их драма, в том, что люди, которые им подверглись, не совершили вообще ничего из того, что им вменялось.
И что в результате, эти люди были жестоко и безжалостно наказаны, вы ж должны быть в курсе, трех фраз не напишите, чтобы не упомянуть лагеря.
И если вы жертв этих лагерей ставите в один ряд с абсолютной дурой, то для вас ценность этих жертв - нулевая.
Что мы все прекрасно знаем и так, и уже устали смотреть на то, как вы это без конца демонстрируете.
Спекуляция смертями, спекуляция репрессиями, спекуляция жертвами, мы все в курсе нехитрых методов.
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Что же касается самой дамы, то некоторые из вас, особо патриотичные, уже живут в США, Польше, Германии и т. д.
Эксперимента ради, озвучьте текст "Маруси" в адрес тамошних властей.
И засекайте время.
Время до того, как выломанная спецназом дверь рухнет вам на голову.
Вы же хотели жить, как в Европе?
Так живите, кто ж не дает.
А так, чтобы все вокруг, как в Европе, а вы, как в БПП, не получится.
Не будет так.
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