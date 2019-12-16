Украина не может конфликтовать с РФ, нам это не по карману

Украина_Киев / 1zoom.ru

Читаю авторскую колонку некоего эксперда на Украинской правде. Несколько цитат про то, как аналитег видит нас, русскоязычных жителей страны:

"…ті, кому за сорок, а життя, гадство, вже не вдалося, і доводиться з дипломом інженера таксувати чи з дипломом філолога торгувати білизною десь на Барабашово".

"…випити пивка, побуцати якогось шлепаря і нав'язатися до краль з риночку. І так, ще й розказати, хто кому тут герої, про "дєди ваєвалі", про "Слава Україні" як бандерівську кричалку – ну, щоб на общєпанятном було зрозуміло".

"Цей електорат ви можете бачити в російськомовних промислових містах в чарочних у п'ятницю ввечері".

Ну хорошо же. Неполживо, рукопожатно, "единая страна".

Самое смешное в нашем внутриукраинском диалоге то, что наши оппоненты на полном серьезе считают, что мы – "совкодрочеры", "сторонники Путина", "ненавидим все украинское", ну и "тормоз прогресса", конечно. Искренне так считают. С полагающейся к этому долей ненависти.

Хотя на самом деле, мы (ну, или по крайней мере, я) пытаемся достучаться до этих прекрасных людей и объяснить, что:

Читайте такжеПочему новая власть не отменит закон о языкеПочивший в бозе 30 лет назад СССР по многим параметрам был прогрессивнее того, что мы тут построили на его месте. И это не имеет ничего общего с "оправданием репрессий". Я диссертацию могу написать про репрессии – даже про те, которых не было. Мельгунова я читал, когда вам, дорогие патриоты, еще Субтельного не преподавали. Но не про это речь. Людям, которые достигли невиданных высот в оправдании нацизма, это должно быть понятно.

Путин? И не про Путина тоже. А про то, что мы не можем конфликтовать с РФ в принципе, кто бы там ими не руководил, – нам это не по карману. Украина как Антироссия – это невыгодно прежде всего гражданам Украины. Ибо мы превращаемся в угольки международных разборок, которые нашими же руками и загребают. Вы не воины великой геополитической битвы добра со злом. Вы пушечное мясо, панове. И когда вы нас упрекаете, что мы не хотим быть как вы, это комплимент получается, а не обвинение.

И мы не ненавидим все украинское. Просто вы называете украинским все то, что мы ненавидим. Вам - русскоязычным жителям русскоязычных городов с русскими фамилиями вбили в головы, что тру-украинское это вот это и не что иное, и вы теперь пытаетесь насадить это силой. Не нужно так. Это я вам как этнический украинец в хз каком поколении говорю. Который Донцова читал. В отличии от...

Читайте такжеПочему вернуть Донбасс будет так сложно"Тормоз прогресса" - а вот это даже не смешно. Потому что о каком прогрессе могут говорить люди, считающие, что отказ от одного из мировых языков и промышленности, вязание веночков и дидухов, приближает их к глобализированному миру 21 века? Дорогие еврооптимисты, учите английский и программирование, и оставьте нас в покое. Это гарантированно куда более близкий путь к прогрессу, чем попытки загнать всю страну в 17-й век.

К чему я все это написал? Наверное, чтобы меня еще больше ненавидели.

Ну и кремлевский паек отработать нужно, как же без этого.