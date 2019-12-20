Украина деградирующая

Знаменитый шведский социолог Рудольф Челлен показал, что рост численности населения страны не является доказательством ее благополучия и процветания. А вот сокращение населения однозначно указывает на то что страна деградирует.

Согласно этому утверждению Украина деградирует все годы своей независимости.

В самом деле, на момент приобретения независимости численность населения составляла 51.8 млн чел. Согласно официальным данным Госстата численность населения в Украине на 1 ноября 2019 г. составляла 41940,7 тысяч человек. Итого, за 29 лет - имеем минус почти 20 %.

Однако, есть основания полагать, что реальная численность еще меньше, - где-то 38-39 млн, - потому что перепись населения в Украине не проводилась с 2001 г. Еще приблизительно 1-1.5 млн человек формально являются гражданами Украины, но выехали на заработки и уже никогда не вернутся в Украину.

Читайте такжеЭпоха вымирания: в Госстате рассказали, почему украинцы уходят из жизниИтого, реальные потери населения за годы независимости могут составить 24-26%.

Согласно прогнозам ООН к 2030г численность населения Украины сократится до 38 млн чел. (я уверен, что - не более 35 млн).

Как отмечалось в демографическом отчете ООН, в Украине самый низкий в мире(!!) естественный прирост населения. Это подтверждает и наш Госстат: на 54 рожденных приходится 100 умерших.

В сущности, это уже не деградация, а фактически вымирание нации.

Примечательно, что и украинское общество, и государство совершенно равнодушны к проблеме вымирания нации. Полная инфантильность. Никто даже не пытается понять причин вымирания, не говоря уже о разработке долговременного комплекса мер, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности.