Надо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем Востоке

Игорь Семиволос спрогнозировал, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке / Фото Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно развивается, потому ее следует рассматривать только в динамике. Пока что речь идет о конфликте, а не о войне в регионе. Стороны конфликта – Иран и США, несмотря на демонстрацию агрессии по отношению друг к другу, воздерживаются от полномасштабных боевых действий. Наоборот, они всячески посылают друг другу сигналы о том, что не хотят большой войны. Да, это не всегда срабатывает – история знает множество примеров, когда стороны не желали войны, но избежать такого сценария им не удавалось, причем некоторые из вспыхнувших войн были весьма кровавыми (вспомните хотя бы 1914 год прошлого века).

Пока что кризис на Ближнем востоке выглядит управляемым, ситуация под контролем. И США, и Иран сознают возможные масштабы конфликта и его последствия. И это, как минимум, отсрочивает сценарий полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, оставляя сторонам возможность проведения переговоров.

Читайте такжеПочему разбился самолет МАУ в Иране: четыре главные версииСейчас, после эскалации, которую мы наблюдали на протяжении последних дней в ближневосточном регионе, появилась возможность урегулировать все дипломатическим путем. Каждая из сторон "выпустила пар" и, сохранив лицо, может достойно выйти из ситуации. Ракетный удар Ирана по военной базе США 8 января выглядел как попытка сохранить лицо перед собственным населением, а не стремление нанести как можно более разрушительный удар по американским военным целям – этот удар практически не нанес ущерба американцам.

Если Штаты и Иран мыслят логически и без эмоций, исходя из долгосрочных интересов своих государств, то ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться по описанному выше сценарию.

Если дальнейшей эскалации не будет, и ситуация в регионе постепенно нормализуется, то можно будет говорить о том, что наиболее острая фаза конфликта позади, и она не привела к открытому вооруженному конфликту. Это, как минимум, будет означать, что мировой рынок нефти стабилизируется, а спекулятивные цены на нефть будут отыграны назад. И других долгосрочных последствий для региона, мира или Украины эта история иметь не будет.

Однако если говорить о долгосрочной перспективе, то тут задействовано множество разных переменных, которые сложно учесть. Можно говорить о том, что экспансия Ирана, построение и расширение шиитского коридора, экспорт идей исламской революции и много чего другого в значительной степени были связаны с деятельностью элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и, собственно, иранского генерала Касема Сулеймани. Убийство Сулеймани не может не повлиять на дальнейшие события. Безусловно, ему найдут замену, но не так быстро: мотивация Сулеймани была идеологической, а найти замену такому человеку довольно сложно. Легко предположить, что американцы рассчитывали именно на это, ликвидируя генерала. И, таким образом, они значительно ослабили иранский потенциал в регионе и продемонстрировали иранцам, что США будут находить и обезвреживать любые иранские цели за пределами Ирана.

Читайте такжеСША в Иране окончательно уничтожают остатки авторитета ПутинаЕсли посмотреть на нынешнюю ситуацию в футбольном разрезе, то счет все-таки остается в пользу Соединенных Штатов Америки. Америка достигла своих целей, по крайней мере, если судить по сдержанности американцев и по тому, что они не отвечают Ирану за ракетный удар по военной базе. Это – позитивный сигнал. Любая последующая эскалация ситуации иранцами (дополнительные удары по американским позициям либо теракты) станет удобным аргументом, имея который американцы смогут намного эффективнее сотрудничать с европейцами – Штатам необходимо не просто убедить Европу в своей правоте, но и обеспечить коалицию в свою поддержку. Американцы знают, насколько важна коалиция, и насколько это эффективнее, нежели действовать в одиночку.

Потому сдержанность – это абсолютно продуманный шаг США, осуществляющийся из расчета на то, что иранцы поймут, что не смогут достичь бо́льших целей, нежели они уже достигли – продемонстрировав собственному населению готовность мстить Штатам. То есть Штаты рассчитывают, что иранцы не развяжут региональный конфликт.

В случае негативного сценария, то есть если ситуация на Ближнем Востоке будет только обостряться, это будет иметь опасные последствия для всего мира, в том числе и для Украины. Вспомните, хотя бы, как аукнулась всем война в Ираке…

Однако важно отметить, что между Украиной и Ираном действует соглашение, в котором предусмотрено, что с территории каждой из этих стран не могут осуществляться враждебные действия по отношению к странам-подписантам. Таким образом, Украина и Иран связаны некоторыми юридическими документами, в том числе, согласно этим документам, мы не можем выступать участниками коалиций друг против друга. По крайней мере, пока эти соглашения не разорваны.

Но с другой стороны, Иран является страной, которая полностью поддерживает Россию, голосует в международных организациях так же, как Россия, и является союзником РФ на Ближнем Востоке. Соответственно, можно рассматривать ситуацию с позиции "враг моего врага – мой друг".

Следующий момент. Любая напряженность на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть в мире. Если эта напряженность не сохраняется, условно говоря, дольше недели, то эти спекулятивные цены, как правило, падают до предыдущего уровня. Потому прогнозировать цены на нефть можно будет только в контексте того, насколько долго будет продолжаться период эскалации.

Читайте такжеІранська драма: наслідки для світу та УкраїниПока что все выглядит так, что каждая из сторон – и США, и Иран – достигла своей цели: иранцы продемонстрировали, что они могут и готовы обстреливать американские базы, а американцы продемонстрировали свою сдержанность и ответственность перед мировым сообществом.

К чему приведет вероятное сближение России и Евросоюза на фоне этого конфликта, и не станет ли Украина тут "разменной монетой"? Такие опасения популярны в Украине, однако, на мой взгляд, они свидетельствуют о нашей неуверенности в собственных силах и, скорее, связаны с нашими внутренними проблемами, нежели с внешними. Да, принцип "ничего про нас без нас" нарушен после смены власти в Украине. Но, вместе с тем, вряд ли в Европе кто-то захочет закрыть глаза и сделать вид, что украинской проблемы не существует, пытаясь получить какие-то дивиденды от России. Слишком уж много ресурсов и усилий Европа вложила в процесс урегулирования украинско-российского конфликта, чтобы просто отмахнуться от него и принять сторону России. Для этого должно произойти нечто экстраординарное, что бы позволило европейским политикам объяснить своему электорату, почему они внезапно изменили свою точку зрения. Украинская власть, несмотря на все свои ошибки, все-таки не делает ничего такого, что могло бы привести к подобным последствиям.

Так что ситуация на Ближнем Востоке пока не так плачевна и безысходна, как может показаться, если судить по сообщениям украинских СМИ или украинскому сегменту Фейсбука.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда