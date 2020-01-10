Чем кризис на Ближнем Востоке выгоден России

Эксперт рассказал, почему Россия заинтересована в кризисе на Ближнем Востоке

Нынешнее американо-иранское противостояние, возникшее после ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, как и любое обострение ситуации на Ближнем Востоке, выгодно российской власти по нескольким причинам.

Во-первых, любая напряженность на Ближнем Востоке ведет к росту цен на нефть в мире. Очевидно, что это выгодно России. Более того, даже не обострение ситуации, а, например, новые санкции против Ирана, которые будут введены из-за его выхода из ядерной сделки 2015 года, тоже будут выгодны России. Ведь санкции вытесняют Иран с нефтяного рынка, а это, опять-таки, приводит к повышению цен на нефть. Вспомните, когда цены на нефть поползли вниз, в мире заговорили о том, что "грядет конец российского нефтегазового эльдорадо". Однако потом Трамп ввел санкции против Ирана, и иранская нефть начала уходить с рынка, нефть в мире вновь подорожала. это на руку России.

Читайте такжеИранский конфликт - история про жабу и гадюкуВо-вторых, России выгоден кризис на Ближнем Востоке потому, что она в таком случае становится важным игроком в этом регионе и важным переговорщиком для западных стран. Поскольку ни у Соединенных Штатов, ни у Канады, ни у европейских стран нет прямого контакта с иранским руководством. А для российских властей Иран – это союзник. Естественно, западные страны тут же бегут к России, когда им нужно как-то повлиять на Иран, успокоить его, дабы он не развязывал войну и не топил суда в Персидском заливе. Меркель, которая 11 января посетит Москву, едет к Путину с как раз с такой целью – реанимировать ядерную сделку и через Россию повлиять на Иран, дабы он пошел на уступки Америке и западному миру. Таким образом, Россия становится важным фигурантом на международной арене и мнимым "миротворцем".

В-третьих, обострение ситуации на Ближнем Востоке ведет к наплыву беженцев в Европу, что тоже очень полезно для России. Ведь наплыв беженцев создает проблемы для европейских стран, и Евросоюзу тогда будет не до защиты Украины и не до давления на Путина. Для ЕС тогда приоритетными будут его собственные проблемы, возникающие из-за наплыва беженцев.

Читайте такжеСША в Иране окончательно уничтожают остатки авторитета ПутинаПутин, как любой бандит, умеет создавать проблемы окружающим и потом продавать себя в качестве "решалы" этих проблем. Потому я абсолютно уверен, что российская власть активно действует таким образом, чтобы способствовать обострению ситуации на Ближнем Востоке, а потом выступить в качестве "решалы", способного помочь западному миру устранить проблемы.

Кроме того, я бы не сказал, что в результате действий США в отношении Ирана, а именно в результате ликвидации Сулеймани, между Америкой и Европой возникли какие-то лютые противоречия. Но, тем не менее, еще Советский Союз в свое время использовал любую возможность, чтобы расколоть западное политическое единство и союз между Штатами и Европой. Это было едва ли не главнейшим направлением подрывной деятельности российских агентов влияния в Европе. Путин, естественно, тоже активно над этим работает.

Но в данном случае я бы не говорил о возникновении глубинных противоречий между Штатами и Европой: в ЕС никто не одобрил убийство Сулеймани, но это и не вызвало никакого большого негатива.

Отмечу другое. Сам Трамп – его политика и его личность – серьезно раскалывает североатлантический союз. В Европе Трампа просто ненавидят, считая его позорным и опасным клоуном. Во многом к нему относятся хуже, чем к Путину: Путин – чужой бандит, а Трамп – как бы свой, из НАТО, из европейской цивилизации.

Поэтому, конечно же, Путину безумно выгоден и удобен Трамп, потому что он самим фактом своего существования и своей политикой раскалывает евроатлантическое единство.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда