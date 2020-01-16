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Операция "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка Медведева

Татьяна Становая

политический эксперт, руководить аналитической фирмы R.Politik. Reality of Russian Politics, член научного совета аналитического центра L’Osservatore при Франко-российской торгово-промышленной палате.

16 января 2020, 10:43

Путин действительно вернулся во внутреннюю политику – чтобы обустроить свое будущее.

Владимир Путин
Послание Владимира Путина 2020 - начало транзита власти / Главред

Владимир Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному собранию, а спустя несколько часов неожиданно избавился от правительства Дмитрия Медведева, выдвинув новым премьером главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Государство сильно заранее вступает в предвыборный период – за полтора года до думских выборов и за четыре до президентских (что, впрочем, не исключает досрочных выборов), начав с кадровой перетряски.

Эти решения помогают понять причины беспрецедентной щедрости президента в социальной политике: сейчас, как никогда, Путину нужны высокие уровни общественного одобрения, чтобы ничто не мешало довести до конца рискованный процесс.

На пути к тандемократии

Ожидания большой конституционной реформы, возникшие после прошлогодней пресс-конференции Владимира Путина, полностью оправдались. Изменения затронут все ветви власти, систему их взаимодействия.

Послание явно указывает, что Путин уйдет с поста президента, создав систему механизмов влияния на решения преемника. А это означает возврат к тандемократии, при которой страна уже жила с 2008 по 2011 год.

Многие сейчас спорят о том, что Путин, уходя, забирает с собой ключевые полномочия, сильно ограничивая возможности следующего президента. Но это плохо вяжется с заявлениями самого Путина, который не раз говорил и подтвердил снова, что он против парламентской республики и ослабления института президента.

Читайте такжеМишутин - компромат на сменщика Медведева появился в сетиВсе поправки, которые Путин инициировал, направлены не на усиление его собственной позиции после ухода с поста президента, а на создание механизмов, которые позволят регулировать его разногласия с будущим президентом, если они возникнут. Эти механизмы должны заставить будущего лидера осторожнее относиться к фундаментальным основам государственного курса. Но это не способ нейтрализации будущего лидера – неслучайно Путин подчеркнул, что глава государства остается верховным главнокомандующим, которому будут по-прежнему подчинены все руководители силовых органов.

Более того, некоторые полномочия президента даже расширяются – президент сможет ставить перед Советом Федерации вопрос об отстранении судей Конституционного и Верховного суда. Одновременно расширяются прерогативы Конституционного суда – по запросу президента он сможет проверять конституционность законов, уже принятых Федеральным собранием, а также нормативно-правовых актов, принятых правительством. Иными словами, будущий президент тоже получает новые рычаги влияния на ситуацию в случае конфликта внутри системы власти.

Это сочетание новых полномочий с новыми ограничениями для следующего президента напоминает взаимный обмен страховками, договоренность о взаимной защите от злоупотреблений, что позволяет предположить, что Путин уже определился с именем того, кто сменит его на президентском посту. А если бы Путин хотел остаться полноценным лидером, то он мог бы сделать это простой отменой ограничений по срокам.

Система предохранителей

Цель предложенной конституционной реформы – создать систему институциональных предохранителей для поддержания преемственности курса. Президент не сможет править более 12 лет – это делает неизбежной периодическую ротацию на высшем посту, а значит, ставит будущего лидера в более зависимое положение от элиты и ограничивает его потенциальные авторитарные замашки.

Институционально будущий глава государства остается доминирующей фигурой в системе принятия решений, но окажется встроенным в более жесткие рамки согласования своих кадровых решений с другими ветвями власти. Например, меняется процедура утверждения премьер-министра. Если сейчас президент просто получает согласие Госдумы на назначение главы правительства, а затем сам назначает его заместителей и всех министров, то теперь Путин предлагает "доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры" премьера, а затем, по его представлению, всех вице-премьеров и федеральных министров.

Такая формулировка не отвечает на вопрос, кто вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Госдумы. Зато четко дает понять, что за Госдумой остается последнее слово. И это не про отношения с парламентом, это про отношения с партией власти и защиту от возможных несогласованных действий будущего преемника.

Преемник Путина - не Медведев

Сразу за объявлением о конституционной реформе неожиданно последовала отставка правительства. Медведев получил должность заместителя председателя Совета безопасности – тут важно не путать должности секретаря СБ, которую занимает Николай Патрушев, и председателя, занимаемую президентом. Такой позиции раньше не было, и теперь в системе принятия решений появляется новая весомая фигура. Однако это не столько реальные полномочия, сколько статус – Медведев будет "заниматься темами обороноспособности и безопасности".

Матвиенко и Медведев
Путин перед выборами отправил Медведева в почетную ссылку на должность, где он не сможет мешать / Главред

Какие цели преследует Путин, увольняя Медведева? Во-первых, расчищает дорогу для продвижения возможного будущего преемника. И не важно, объявят о нем сейчас или через три года. Сам факт нахождения бывшего преемника на месте второго человека в государстве мог затруднить реализацию этой задачи.

Во-вторых, Медведев – токсичная фигура и для элиты, и для населения. Многие были сильно разочарованы его переназначением в мае 2018 года. А Путину сейчас нужны комфортные условия для транзита, минимальное сопротивление среды, консолидация элиты и поддержка общества (неслучайно граждан постарались задобрить ливнем социальной помощи). Устранение Медведева тут – это фактическое завершение их старого контракта, своего рода развод.

Из-за отставки Путину пришлось решать другую непростую задачу – трудоустройство Медведева. У последнего, в отличие от всех других представителей путинской элиты, есть одно особенное качество – он бывший президент. И как бывшего президента его нельзя слишком сильно понизить. Но какой бы пост Медведев ни занял (глава Конституционного суда или "Газпрома"), везде он мог спровоцировать конфликты, чего Путин всегда стремится избегать.

Читайте такжеПутин выбрал себе нового премьер-министра РоссииПереход в Совет безопасности позволяет, с одной стороны, не уронить достоинство Медведева, а с другой – отправить бывшего премьера в безопасную нишу. На новом месте Медведев не сможет реально влиять на принятие решений, а в своих профильных вопросах "обороноспособности и безопасности" будет замкнут на Путина, ведь эти темы – прерогатива президента. Никакой самостоятельностью или автономией Медведев тут обладать не сможет.

Некоторые продолжают считать, что он остается в числе возможных преемников (хотя это кажется маловероятным). Но, судя по всему, Медведев пока выводится за рамки новой конструкции. Есть ли у него шансы вернуться назад, сказать сложно.

Россия вступила в период большого транзита, причем намного раньше, чем ожидалось. Путин давно славится тем, что любит реализовывать значимые решения в режиме спецопераций – молниеносно, с минимальным количеством посвященных, часто в последний момент. А это означает, что уже скоро мы можем узнать другие важные детали транзита, где пока еще много темных пятен: каковы будут полномочия Госсовета и готов ли Путин его возглавить, кто будет преемником, как будет обновляться Госдума и как решится судьба Володина и Матвиенко? Затронут ли перестановки силовиков? Кажется, наступил тот самый момент, когда Путин действительно вернулся во внутреннюю политику – чтобы обустроить свое будущее. 

Татьяна Становая, политический эксперт, для Carnegie

новости России Владимир Путин Дмитрий Медведев Татьяна Становая
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