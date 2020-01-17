Капля под монолит власти, или Что вскрыли "пленки" Гончарука

Пленки Гончарука рассчитаны на то, чтобы Зеленский решил его уволить / УНИАН

Независимо от того, имеет ли отношение к записям премьер Гончарук или нет, они все равно не могут иметь юридический вес.

Но в то же время они создают соответствующие настроения у президента и, соответственно, демонстрируют реальные настроения в его команде, где по факту нет командной игры. Так что в данной ситуации, это будет еще одной каплей, которая будет точить монолит власти.

Те, кто запускали эти пленки, очевидно, надеются на то, что президент, увидев то, что о нем говорил Гончарук, сразу отправит его в отставку.

Понятно, что автоматической отставки не будет, но очевидно, когда возникнет вопрос о замене правительства, эти пленки могут всплыть в памяти президента как один из аргументов.

Читайте такжеЧто показали чайные беседы ГончарукаЕсли говорить о самом содержимом, то ничего криминального в них нет, но они говорят о моральном аспекте ситуации в команде и окружении Зеленского.

Правительство Гончарука получило иммунитет на один год, так как Верховная Рада одобрила программу действий правительства. Просто отправить Гончарука в отставку он не может, так как это прерогатива парламента, а президент лишь вносит на рассмотрение кандидатуру. Поэтому единственная возможность его отставки – если президент в неформальном общении настоит на том, чтобы Гончарук написал заявление об отставке. Но отношения Гончарука и Зеленского не такие, чтобы Гончарук брал под козырек, то есть выполнял любые его распоряжения.

Теоретически, Зеленский может попросить Гончарука уйти с поста, но с имиджевой точки зрения, это будет ударом по команде. То есть, если Гончарук пишет заявление "по собственному желанию", это будет означать, что он не справился. А значит, могут появиться вопросы и о том, зачем его туда назначали, если он профан в экономике и не совсем в ладах с президентом.

Кость Бондаренко, Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда