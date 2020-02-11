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Человек без хвоста: почему Богдана заменили на Ермака

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

11 февраля 2020, 11:53

"Лавка запасных" у Зеленского очень короткая, потому был лишь один претендент на пост главы ОП.

Офис президента
Политолог назвал наиболее вероятных кандидатов на должность главы Офиса президента Украины / УНИАН

Слухи об отставке главы офиса президента Андрея Богдана муссировались с лета, и вот, наконец, она состоялась. Владимиру Зеленскому пришлось заменить Богдана из-за "хвоста" многолетней работы с Игорем Коломойским. Подбирая нового кандидата на должность главы ОПУ, президент подыскивал кандидата без подобного "хвоста". 

Требования к человеку на этом посту остались прежними - личное доверие президента и личная близость.Ведь специфика должности состоит в том, что, по сути, человек, занимающий ее, является "приводным ремнем" системы президентской команды. Он должен иметь влияние в политических и административных кругах, а также среди силовиков.

Очевидным кандидатом на эту должность был Андрей Ермак. В сфере коммуникаций с Россией Ермаку удалось добиться определенных успехов. Например, те же "газовые контракты" можно отнести к успешным. Он показал себя наиболее эффективным игроком в команде.

Читайте такжеДефицит кадров, или Куда Зеленский отправит БогданаХотя не стоит забывать, что у Ермака были и "факапы". Чего только стоят Давос и выступление Зеленского в Освенциме. Все это – парафия Ермака, ведь именно он сейчас курирует внешнее направление. Это были откровенные проколы команды президента, которые ставили главу государства в положение хуже губернаторского. Так что никто там не идеален.

Среди кандидатов на пост главы Офиса президента называли и нынешнего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который пользуется полным доверием Зеленского. Но – на кого же тогда оставить СБУ? А там все плохо: СБУ живет своей жизнью.

Поэтому других вариантов у Зеленского особо и не было. "Лавка запасных" очень короткая - у него мало людей, которым он может довериться, и еще меньше тех, кого можно назвать эффективными.  

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

СБУ Владимир Зеленский Андрей Золотарев Андрей Богдан Иван Баканов офис президента Андрей Ермак
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