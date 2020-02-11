Человек без хвоста: почему Богдана заменили на Ермака

Политолог назвал наиболее вероятных кандидатов на должность главы Офиса президента Украины / УНИАН

Слухи об отставке главы офиса президента Андрея Богдана муссировались с лета, и вот, наконец, она состоялась. Владимиру Зеленскому пришлось заменить Богдана из-за "хвоста" многолетней работы с Игорем Коломойским. Подбирая нового кандидата на должность главы ОПУ, президент подыскивал кандидата без подобного "хвоста".

Требования к человеку на этом посту остались прежними - личное доверие президента и личная близость.Ведь специфика должности состоит в том, что, по сути, человек, занимающий ее, является "приводным ремнем" системы президентской команды. Он должен иметь влияние в политических и административных кругах, а также среди силовиков.

Очевидным кандидатом на эту должность был Андрей Ермак. В сфере коммуникаций с Россией Ермаку удалось добиться определенных успехов. Например, те же "газовые контракты" можно отнести к успешным. Он показал себя наиболее эффективным игроком в команде.

Читайте такжеДефицит кадров, или Куда Зеленский отправит БогданаХотя не стоит забывать, что у Ермака были и "факапы". Чего только стоят Давос и выступление Зеленского в Освенциме. Все это – парафия Ермака, ведь именно он сейчас курирует внешнее направление. Это были откровенные проколы команды президента, которые ставили главу государства в положение хуже губернаторского. Так что никто там не идеален.

Среди кандидатов на пост главы Офиса президента называли и нынешнего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который пользуется полным доверием Зеленского. Но – на кого же тогда оставить СБУ? А там все плохо: СБУ живет своей жизнью.

Поэтому других вариантов у Зеленского особо и не было. "Лавка запасных" очень короткая - у него мало людей, которым он может довериться, и еще меньше тех, кого можно назвать эффективными.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда