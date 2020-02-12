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Зеленский медленно превращается в президента

Леонид Швец

журналист

12 февраля 2020, 09:50

Увольнение главы Офиса – первое решение президента, когда он расстается с человеком из ближайшего окружения, который затевал с ним поход во власть.

Зеленский
Зеленский решился на отставку Богдана/ president.gov.ua

Нельзя сказать, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан не справился со своей задачей. Настоящим его предназначением еще на этапе замысла президентской кампании было ввести Владимира Зеленского в курс украинского политического закулисья, известного своими дикими нравами, и тут он вполне преуспел. Эта задача не вполне сопрягалась с функциями главы президентского Офиса, но на первых порах в ситуации кадрового голода назначение казалось оправданным.

Пока рано говорить, насколько новая должность раскроет возможности Андрея Ермака, зарекомендовавшего себя в качестве спецпорученца, но не имевшего ни малейшего опыта масштабной административной работы. На первый взгляд, он выглядит как человек системный и последовательный до бронебойности. Важное его отличие от Богдана – осознанная зависимость от Зеленского. Если во вселенной Андрея Богдана в центре Андрей Богдан, и пойдут к черту те, кому это не нравится, то Андрей Ермак, похоже, видит свою функцию в реализации президентской миссии Зеленского.

Читайте такжеТакого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея ЕрмакаУкраина Зеленского, как бы ни сложно было ее определить в терминах и целях, это их совместный проект, главный проект жизни, и в этом смысле Ермак больше, чем правая рука президента. Можно согласиться с теми, кто считает, что Зеленский чувствует себя комфортней с Ермаком, чем с Богданом, но в первую очередь потому, что ему больше нравится президентское самовосприятие рядом с одним, а рядом с другим – значительно меньше. Ермак его делает как бы выше и серьезнее, а Богдан – толще и смешнее.

Отставка Богдана – по сути, первое решение Владимира Зеленского, когда он расстается с человеком из ближайшего окружения, который затевал с ним поход во власть и во многом его к этому походу мотивировал. Тем самым государственная эффективность поставлена выше лояльности и прошлых заслуг. Собственно, такие решения постепенно и превращают победителя президентских выборов в президента. Важно, чтобы это превращение а) произошло, и б) не слишком поздно.

Леонид Швец, журналист, для 24 канала

Владимир Зеленский Леонид Швец Андрей Богдан Андрей Ермак
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