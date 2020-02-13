Почему визит Зеленского в США не станет историческим

Зеленскому пока не с чем ехать в Штаты, и у Трампа это вполне осознают / Reuters

Недавно новоиспеченный глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал будущий исторический визит Владимира Зеленского в США.

Так как Ермак усилился после назначения его главой ОП, вероятно, сейчас он будет всячески подталкивать украинскую власть к тому, чтобы выполнять все условия США.

Насколько я понимаю, в команде Зеленского делают ставку именно на некую персональную дипломатию, которая магическим образом может все изменить. Собственно, это мы уже видели на примере нормандской четверки, где упор делали на встрече с Путиным.

И, в принципе, это очень похоже на самого Трампа, который в своих дипломатических интервенциях тоже делает упор на то, что его дипломатические шаги успешны только благодаря его личному участию.

Однако навряд ли даты визита, которые, насколько мне известно, не согласованы до сих пор, появятся в ближайшее время. Во многом это показал визит Майка Помпео в Украину, во время которого его прямо спрашивали о возможных датах встречи, но он ушел от ответа, не сказав ничего конкретного.

И это не удивительно. Смотря на внешнюю оболочку, публичные заявления и частные разговоры с определенными людьми, становится ясно: сейчас в США нам ехать не с чем.

Читайте такжеПереизбрание Трампа – приговор УкраинеТак как у нас пока нет ни видения наших отношений с США - не расставлены приоритеты в них, нет плана выхода на какие-то другие сферы сотрудничества, кроме кластера безопасности и политики, в которую тот же Андрей Ермак ранее втянул Зеленского, поскольку именно он продвигал вопрос в ключе того, что нужно делать всё, чтобы понравиться Трампу (в том числе, соглашаться на расследование по Байдену, которое привело к скандалу в прошлом году).

Но я не вижу в этом ничего исторического. В Украине американское направление в глубоком кризисе, и я не думаю, что мы скоро из него вырвемся, так как у нас нет никакого желания его развивать. В этом году, пока проходят выборы, мы полностью зависим от внутреннеамериканской политики. Более того, наша внешняя политика в американском направлении зависит от совершенно глупых и субъективных факторов, таких как пустой визит в Вашингтон, селфи с американскими политиками и фото Зеленского и Трампа, пожимающих руки в Белом доме.

Однако все эти факторы не решают наших проблем, так как Трамп не является гарантией чего-либо. Америка - это не только президент США. Помимо него еще есть целая администрация, истеблишмент, Конгресс и определённые специализированные учреждения, от которых мы зависим гораздо больше, чем от президента. Например, если говорить о военной помощи, то за ней нужно идти не к президенту в Белый дом, а в определённый комитет Конгресса, так как все эти органы выполняют его распоряжения. Администрация же принимает участие в его формировании, но не настолько.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: почему проиграла Украина, а победил... Дональд ТрампКроме того, Трамп известен своей скептичностью по отношению к внешней помощи в принципе, так как он считает, что США не должны разбрасываться деньгами. И если посмотреть на его предложение бюджету на 2021 год, то в нём полностью урезано финансирование для почти всех стран, за исключением Израиля. И хоть этот проект и не касается Украины, Трамп с таким же успехом с радостью уменьшил бы помощь и для нас. И если бы не импичмент, он бы так и поступил.

Потому вопрос о том, что мы хотим от них получить, остаётся открытым. С другой стороны, Украина может пригодиться Трампу, так как он, вероятно, намерен мстить всем тем, кто запустил процедуру импичмента против него. А для этого ему будут нужны доказательства и потому ему важно продолжить тот дискурс, который уже начал Зеленский.

Илия Куса, Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда