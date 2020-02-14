Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" убивает двух зайцев

В расследовании о встрече Зеленского и Патрушева нет доказательств кроме ссылок на анонимные источники

И снова о Оман. Посмотрела наконец видео, и не увидела доказательств заявленного в заголовке. Имею три версии.

Первое. Я не исключаю, что журналистов могли дезинформировать те же самые россияне. Потому что просмотрев сюжет не увидела ни одного адекватного подтверждения сказанному.

Источник, который для украинского СМИ дает честную инфу с базы данных государственной границы РФ? Вы шутите?)))

Кстати, я в январе следила за тем самолетом, который снимал Зе для возвращения в Киев. Это обычный самолет чартерной авиакомпании, которая выполняет рейсы на заказ: в Москву он прилетел из Европы, из Москвы в Оман, далее в Киев, потом он улетел в Каир, потом улетел в Кувейт, Рияд, потом Кувейт, Дубай, Кувейт, Доха, опять Оман, и где-то там и курсировал в регионе. В Россию или Украину больше не возвращался.

Читайте такжеЧем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений ПорошенкоВторое. Вчера вечером, когда я опубликовала видео у себя в Телеграме, прочитав только заголовок и почему-то веря, что там есть доказательства (видео Патрушева в Омане, фото, документы, скрины переписок - как было в расследовании о Свинарчуках, например), а не только ссылки на анонимные источники, написала следующее:

"Даже если Патрушев прилетал в Оман, это совершенно не означает, что Зеленский предатель.Выглядит так, что россияне хотели о чем-то договориться. Но судя по тому, что тет-а-тет с Путиным не состоялся в Израиле, и не состоится на этой неделе в Мюнхене, то не договорились".

То есть, вариант прилета Патрушева для того, чтобы встретиться с Зе на отдыхе, без предварительной договоренности, хоть и выглядит, как сюжет киноленты, но... кто их русских знает. Тем не менее, факт пребывания в Омане российского чиновника не означает

а) что Зе предал Украину, и

б) что он вообще с ним провел встречу.

Третья версия: журналистов "Схем" подставил кто-то из умных "медиа-экспертов" Порошенко. Вбросили информацию, расследователи поверили, потом ее же анонимно подтвердили в качестве альтернативного источника.

Убивают двух зайцев: для широкой общественности, которая не читает дальше заголовков, мочат Зеленского, а для мыслящих, которые заметят отсутствие доказательств, ставят под сомнение другие расследования "Схем", их качество и правдивость.