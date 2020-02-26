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Почему выбор Зеленского пал на Тигипко

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

26 февраля 2020, 11:31

Президент понял, что правительство надо усиливать эффективными менеджерами.

Тигипко
Тигипко - премьер, утверждают сразу несколько источников / УНИАН

Прежде всего, сейчас президент ищет вице-премьера по экономическим вопросам. Есть необходимость усиления экономического блока Правительства. Но есть предположение, что возможно, если Гончарук уйдет, то тогда может быть и новый премьер Сергей Тигипко, если он согласится. Переговоры с ним (и не только), проходят еще с января.

Очевидно, что Правительству трудно выполнять свои обязанности и его надо усиливать. И есть ряд формальных обстоятельств, которые могут помешать назначению. Например, сейчас, пока не завершено рассмотрение законопроекта о рынке земли (это может растянуться до марта), ни одно другое решение, в том числе и кадровое, не может быть принято. И, соответственно, нельзя назначить или уволить ни одного министра или назначить вице-премьера, и тем более – премьера.

Второй момент – до сентября действует мораторий на отставку правительства. Единственный вариант – если Гончарук уйдет сам, но более вероятна ситуация, что Гончарук доработает до сентября. Все будет зависеть от доверия президента.

Читайте такжеГончаруку приготовиться на выход: Зеленский рассматривает Тигипко на должность премьера - СМИНасколько я понимаю логику президента, он сейчас хочет укрепить правительство опытными политиками, потому что абсолютное большинство министров, фактически - 90%, не имели опыта работы на высшем уровне исполнительной власти. И, безусловно, отсутствие опыта имеет негативные последствия. И решение усилить правительство опытным, эффективным управленцем выглядит вполне логичным.

Тигипко - премьер - это неплохой вариант: он имеет большой опыт работы в системе государственного управления, и этот опыт успешный – в свое время он работал министром экономики, был председателем НБУ, вице-премьером.

Относительно Хорошковского я слышал, что он не имел большого желания идти на официальные должности в правительстве. Но все информированные источники подтверждают, что Хорошковский еще в прошлом году выполнял роль консультанта по налаживанию работы на таможне. У Хорошковского есть положительный опыт увеличения поступлений с таможни при правительстве Тимошенко. Поэтому его опытом так же решили воспользоваться.

Но в его биографии есть противоречия: например, его работа на посту председателя СБУ вызвала много критики и замечаний, но когда он был первым вице-премьером, то, наоборот, способствовал европейской интеграции.

Относительно Тигипко нет таких негативных отзывов, потому что когда он был первым вице-премьером по социальным вопросам, то продемонстрировал себя мощным реформатором и был сторонником создания основательной пенсионной реформы и т.д. Так же как и во времена руководства Нацбанком, когда у нас была положительная финансовая ситуация и мы уменьшали свои внешние долги.

Зеленский обращается к людям, которые ранее продемонстрировали эффективную работу, ищет эффективных государственных менеджеров. Эти двое - не единственные, кому предлагалась должность. Я также слышал, что одной из кандидатур рассматривался и Олег Рафальский, бывший заместитель главы Администрации президента времен Порошенко. Еще один возможный претендент – Олег Дубина, бывший руководитель Криворожского металлургического комбината.

У большинства названных кандидатов есть проблема с законом о люстрации – все эти люди попадают под его действие: Тигипко работал в первом правительстве Азарова, а Хорошковский был руководителем СБУ во времена Януковича. Но буквально вчера вступило в силу решение ЕСПЧ, которым фактически закон "Об очищении власти" признали нарушающим права человека. То есть ЕСПЧ его отменил. Поэтому, ссылаясь на это решение, назначения бывших высокопоставленных чиновников в новом правительстве возможны.

Владимир Фесенко, Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреду

Кабмин Сергей Тигипко Валерий Хорошковский Алексей Гончарук Верховная Рада Владимир Фесенко
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