Вопрос о Тигипко-премьере решен практически полностью - СМИ

Сергей Тигипко / УНИАН

Решение о замене Алексея Гончарука Сергеем Тигипко на посту премьер-министра Украины принято на 99% и будет воплощено в жизнь уже в самое ближайшее время.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ЛБ со ссылкой на собственные источники. По их информации, переговоры с Тигипко продолжаются,но на финальной стадии

"Этот вопрос решен. Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение", - рассказал источник в высших эшелонах власти.

"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", - дополнил его другой источник.

"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил источник в Раде.

Напомним, накануне украинское англоязычное издание Kyiv Post со ссылкой на источники Кабмине сообщили о том, что президент Владимир Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера и известного коммерсанта Сергея Тигипко в качестве замены Алексею Гончаруку на посту премьер-министра Украины.