"Надо продать Гончарука": премьер попал в скандал из-за наркотиков и оружия

Гончарук назвал рецепт выплаты ипотеки в Украине / УНИАН

Ипотечные кредиты, которые предоставляют украинские банки, являются очень дорогими. Украинцам трудно их выплачивать, разве что они торгуют наркотиками или оружием, во всеуслышание заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку", – сказал Гончарук в эфире телеканала Украина 24.

В связи с этим Гончарук отметил, что одна из задач Кабмина – добиться того, чтобы украинские банки предоставляли дешевые кредиты.

"Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач", - поставил себе задачу Кабмин.

Отметим, слова Гончарука наделали шума в Сети.

"Думаю, щоб молоти таке на посаді прем’єр-міністра Гончаруку доводиться регулярно купувати і споживати!", - пишет в своем Телеграм-канале Игорь Мусийчук.

"Цікаво, от нещодавно міністерка новосад придбала квартиру за 1 млн грн, а перед цим жалілась, що зарплатні на елементарні речі не вистачає! Невже він розкрив її таємницю???", - отметил бывший министр Андрей Рева.

"Треба продати Гончарука і його слуг, тоді,,можна все на світі вибирати, сину,Вибрати не можна тільки Батьківщину....!", - пишет Анна Кривецкая-Зелик.

"Сумно, що ми до такого дожилися, але "Кожний народ має таку владу, яку заслуговує" Якщо люди думали б і читали більше книжок, то Зе не стало б главою держави..", - высказался Игорь Зинчук.

"Що за бред несе цей представник гомосе..тів! На нари, через самосуд людей!", - возмутился Руслан Власенко.

Напомним, ранее Алексей Гончарук, выступая с парламентской трибуны во время рассмотрения отчета Кабмина, утверждал, что темпы роста украинской экономики гораздо быстрее, чем в странах Европы.

"Экономика продолжает расти. Продолжает расти быстрее, чем в Европе. В 4 квартале темпы роста снизились, это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой. Например, у нас гораздо меньше произведено и потреблено электроэнергии, она гораздо дешевле, чем прошлой зимой", - рассказал премьер.