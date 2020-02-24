"Надо продать Гончарука": премьер попал в скандал из-за наркотиков и оружия

В Украине безумно дорогая ипотека, отметил глава Кабмина.
Ипотечные кредиты, которые предоставляют украинские банки, являются очень дорогими. Украинцам трудно их выплачивать, разве что они торгуют наркотиками или оружием, во всеуслышание заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку", – сказал Гончарук в эфире телеканала Украина 24.
В связи с этим Гончарук отметил, что одна из задач Кабмина – добиться того, чтобы украинские банки предоставляли дешевые кредиты.
"Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач", - поставил себе задачу Кабмин.
Отметим, слова Гончарука наделали шума в Сети.
"Думаю, щоб молоти таке на посаді прем’єр-міністра Гончаруку доводиться регулярно купувати і споживати!", - пишет в своем Телеграм-канале Игорь Мусийчук.
"Цікаво, от нещодавно міністерка новосад придбала квартиру за 1 млн грн, а перед цим жалілась, що зарплатні на елементарні речі не вистачає! Невже він розкрив її таємницю???", - отметил бывший министр Андрей Рева.
"Треба продати Гончарука і його слуг, тоді,,можна все на світі вибирати, сину,Вибрати не можна тільки Батьківщину....!", - пишет Анна Кривецкая-Зелик.
"Сумно, що ми до такого дожилися, але "Кожний народ має таку владу, яку заслуговує" Якщо люди думали б і читали більше книжок, то Зе не стало б главою держави..", - высказался Игорь Зинчук.
"Що за бред несе цей представник гомосе..тів! На нари, через самосуд людей!", - возмутился Руслан Власенко.
Напомним, ранее Алексей Гончарук, выступая с парламентской трибуны во время рассмотрения отчета Кабмина, утверждал, что темпы роста украинской экономики гораздо быстрее, чем в странах Европы.
"Экономика продолжает расти. Продолжает расти быстрее, чем в Европе. В 4 квартале темпы роста снизились, это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой. Например, у нас гораздо меньше произведено и потреблено электроэнергии, она гораздо дешевле, чем прошлой зимой", - рассказал премьер.