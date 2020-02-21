"Экономика растет быстрее, чем в Европе": Гончарук выступил в Раде

Алексей Гончарук / УНИАН

Алексей Гончарук, выступая с парламентской трибуны во время рассмотрения отчета Кабмина, утверждал, что темпы роста украинской экономики гораздо быстрее, чем в странах Европы.

"Экономика продолжает расти. Продолжает расти быстрее, чем в Европе. В 4 квартале темпы роста снизились, это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой. Например, у нас гораздо меньше произведено и потреблено электроэнергии, она гораздо дешевле, чем прошлой зимой", - рассказал премьер.

Гончарук также утверждает, что в период октября-ноября 2019-го оказался крайне негативным на внешних рынках для продукции, производимой украинской промышленностью.

"Мы предполагали и понимаем тенденции, которые там сегодня происходят, и очень понятно, что нужно делать с нашей экономикой. На сегодня, к сожалению, наша экономика маленькая. Она составляет 29 сотых процента от общего ВВП в мире. Она открытая, сырьевая. Это означает, что для того, чтобы расти, нам нужны конкурентные преимущества", - подытожил премьер.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук озвучил публичный анонс важных изменений в работе украинского правительства. Чиновник рассказал, что в самом скором времени должна появиться должность нового вице-премьера-министра, который будет координатором экономического блока Кабмина.