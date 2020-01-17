"Вы глубоко в экономике": Зеленский потроллил Гончарука

Зеленский сделал Гончаруку комплимент с использованием неоднозначного эпитета "глубоко" / УНИАН

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком после скандала с так называемыми пленками заявил, что глава правительства, несмотря на самокритику, "глубоко" разбирается в экономике.

"Вы глубоко в экономике, глубоко во всех современных процессах, глубоко во всех процессах, происходящих в правительстве. Наши депутаты этого не знают. Когда они получают законопроекты решительно непопулярные иногда, реформаторские, у них нет времени даже с ними нормально ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это не нормально. Совсем. Наладить этот процесс, наладить диалог с депутатами Верховной Рады", - сказал Зеленский во время встречи, которую транслировал Офис президента.

Гончарук поблагодарил президента и пообещал до 4 февраля вместе с министрами отчитаться перед парламентом.

Напомним, во время встречи Зеленский назвал условия, при которых за Гончаруком сохраняется кресло премьера после его заявления об отставке.

Как ранее сообщалось, Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, утром пятницы, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за полыхнувшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.