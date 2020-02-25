Гончаруку приготовиться на выход: Зеленский рассматривает Тигипко на должность премьера - СМИ

Тигипко может заменить Гончарука в Кабмине / УНИАН

Похоже Алексей Гончарук не устраивает президента Владимира Зеленского в качестве главы Кабмина, и он ищет ему замену.

Издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве ошарашило информацией о том, что Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины.

По данным издания, источники не были уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжались.

Kyiv Post сообщает, что пресс-ссекретарьь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос о комментарии. Также издание обратилось к пресс-службе компании Тигипко ТАС за комментариями, но ответа пока не было.

Добавим, что в 2010-2014 годах нынешний спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков работал с Сергеем Тигипко. Заметим, именно отец Дмитрия - Александр Разумков - предлагал банкира Тигипко на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам в правительстве Павла Лазаренко в 90-х годах.

Читайте также"Надо продать Гончарука": премьер попал в скандал из-за наркотиков и оружияНапомним, ранее сообщалось, в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским. Чиновники обсуждали, что сказать главе государства, который хочет знать, почему гривна показывает серьезное укрепление и откуда взялась "дыра" в бюджете.

В ходе беседы, согласно записи, Гончарук якобы признался, что он является дилетантом в вопросах экономики, но уточняет, что и у Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов".