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Отставка "токсичного" Гончарука: премьер паразитирует на рейтинге Зеленского - эксперт

15 февраля 2020, 01:30

Отставка премьера - вопрос нескольких месяцев, считает Алексей Якубин.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Несмотря на то, что 14 февраля истек срок, отведенный президентом Владимиром Зеленским премьер-министру Алексею Гончаруку для отчета Кабмина, это не означат, что отчета не будет в принципе, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.

Он напомнил, что Зеленский ставил Гончаруку задачи по реорганизации нескольких "объединенных" министерств, налаживанию взаимоотношений с Верховной Радой и решению вопроса с зарплатами топ-чиновников и руководителей крупных госкомпаний.

"Все эти вопросы все равно остались. Так или иначе, Гончаруку придется обо всех этих вопросах отчитаться и перед президентом и частично перед парламентариями. Я не думаю, что это позволит ему избежать, хотя бы, промежуточного отчета", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

При этом он также высказал мнение о том, что Гончарук для власти становится "токсичным активом".

Читайте также"Профан врет": в Сети оценили новую мантру Гончарука о снижении цен в платежках"Мы помним несколько волн социологических исследований, которые показывали, что если у президента уровень доверия около 50%, то у Гончарука отрицательный уровень доверия граждан. Он (Гончарук, - ред.) паразитирует на рейтинге власти и Зеленского", - убежден эксперт.

Политолог выдвинул версию о том, что отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента сыграла на руку Гончаруку.

"Это откладывает для Гончарука его собственную отставку, но это (отставка Гончарука, - ред.) вопрос нескольких месяцев", - предположил Якубин.

В то же время он не исключил вероятность ротации в составе правительства после отчета Кабмина: "Если мы говорим о назначении новых министров, то вопрос об этом остается открытым, принимая во внимание рассмотрение земельного вопроса".

Эксперт напомнил об ухудшении экономических показателей, в частности, падении промышленного производства в Украине. По его словам, о достижениях Кабинета министров можно говорить только в кавычках.

"Это тоже показатель деятельности правительства… Также вспомните бюджетную дыру или ситуацию, связанную с выплатами зарплат. Также возникали вопросы, связанные с частичным секвестром бюджета, тарифами", - подчеркнул собеседник.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что социально-экономическая программа Кабинета министров была, по сути, либеральной, где не нашлось места для промышленной политики и социальной защиты.

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"Не удивительно, что в зеркале социологии мы видим такой поразительный уровень доверия, а скорее – недоверия к правительству", - резюмировал Якубин.

Как известно, согласно опросу, проведенному Всеукраинской ассоциации социологов с 3 по 7 февраля, премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют лишь 13% респондентов, а не доверяют – 79%.

Напомним, ранее Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки.

Алексей Гончарук Алексей Якубин
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