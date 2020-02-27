УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Жест отчания, или Почему Зеленский вцепился в Тигипко

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

27 февраля 2020, 06:52

Президент понял, что текущий курс станет для страны фатальным.

Тигипко
Сергей Тигипко / УНИАН

В кулуарах власти ни для кого ни секрет, что Зеленский уже полтора месяца интенсивно ищет кандидата, чтобы заменить в правительстве Алексея Гончарука, поскольку тот ведет курс не только ошибочный, но и преступный, что видно по показателям экономики, падению промышленного производства в последний квартал, снижения роста ВВП до полутора процентов.

Помимо неправильного и неадекватного курса в его команде масса министров, которые, как и сам Гончарук, профнепригодные соросята. Зеленский это уже осознал.

Читайте такжеПочему выбор Зеленского пал на ТигипкоНасколько я знаю, Хорошковский отказался от предложения, потому что не получил карт-бланш на приход вместе с ним его людей.

Тигипко же, по всей видимости, зайдет на более мягких условиях, т.е. часть людей из команды нынешнего премьера останутся на своем месте. Конечно, это будет иметь последствия, потому что сохранение людей Гончарука не даст возможность эффективно управлять экономикой. Но другой стороны очевидно, что, если Тигипко заменит Гончарука - это все равно будет лучше, чем если Гончарук останется и продолжит мучить экономику.

Вариант с Тигипко – жест отчаяния со стороны Зеленского, до которого дошло, что позволять дальше рулить страной в том безумном стиле, в котором прошли последние полгода, смерти подобно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:55
Украинка подцепила коронавирус в Италии - СМИ
06:52
Жест отчания, или Почему Зеленский вцепился в Тигипко мнение
06:29
Человек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотреть Видео
05:54
Дьявольская натура: астролог назвала отмороженных мясников и палачей
05:17
Удача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020 Видео
04:45
Охотники за привидениями 2020: дата выхода, сюжет и в ролях Видео
04:09
Натруженные ноги: эксперты рассказали, сколько секса нужно для удовлетворения
03:40
"Путь в никуда": Поклонская оценила аннексию Крыма Россией
03:01
"Только хнычете": в России школьник изрезал учительницу Видео
02:12
Виртуозный рот: топ-3 лучших техник сногсшибательного орального секса
01:33
Назван самый лучший чай для снижения давления
01:15
Ученые назвали продукты, которые делают мужчин привлекательными
00:57
Беспорядки в Новых Санжарах: Зеркаль указала на "ахиллесову пяту" Украины
00:40
В Британии принц Гарри публично отказался от титула
00:19
27 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла Видео
00:07
В Киеве произошло дерзкое ограбление Новой почты
26 февраля, среда
23:58
Брата экс-президента лишили докторской степени за плагиат в диссертации
23:55
Ошибки и хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет
23:36
30 тысяч человек в опасности: шторм в Одессе повредил дамбу Видео
23:20
Ученые изобрели новый способ лечения диабета
23:10
В правительстве предрекают проблемную засуху из-за теплой зимы
23:09
Одни маты: в Сети всплыло видео с женщинами, которые бросали камни в автобусы Видео
22:51
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
22:42
Жуткий коронавирус подбирается к Украине: кто в зоне риска
22:23
"Без яиц и молока писька будет коротка": Седокова разделась на пикантном фото
22:16
В Грузии обнаружили первого больного коронавирусом Видео
22:14
Под угрозой: Джеки Чан мог заразиться смертельным вирусом - СМИ
22:00
Мир Наизнанку 11 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 26-02-2020 Видео
21:35
Астрономы обнаружили у планеты Земля второй спутник
21:19
"Нужно притягивать экстремальное": политолог дал совет Зеленскому
20:54
Вакарчук не обеспокоился падением рейтинга партии Голос Видео
20:40
Грудастая порноактриса-"мамочка" порадовала фанов сексуальными фото Фото
20:32
"Не только девушка с собачкой": украинец из Уханя записал обращение к Зеленскому
20:21
"Водка, пиво и вино": в России в детском саду с размахом отметили Масленицу Видео
20:20
Самоподжог под стенами ОП: стали известны жуткие подробности о пострадавшем Видео
20:06
Посты и лайки: социологи назвали самые популярные соцсети среди украинцев
20:00
Медики рассказали, чем опасны для здоровья спортивные тренировки
19:35
Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить
19:32
"Ты не народный депутат": украинец накинулся на "слугу народа" Видео
19:20
СБУ выявила переплату Укроборонпрома России за поставку комплектующих
19:19
Чиновникам ГУ ГПС в Харьковской области сообщено о подозрении - Фильчаков
19:17
Кучма рассказал, как добиться прогресса на Донбассе
19:10
Сергей Тигипко - премьер? Что известно о вероятном новом главе Кабмина
18:19
Застрелившийся в столице бизнесмен оставил предсмертную записку Видео
18:17
Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса
18:17
Назван самый популярный в мире смартфон за 2019 год
18:08
До 90 тысяч гривен: безработным украинцам дадут деньги на свой бизнес, но не всем
17:43
В GOG изменили условия возврата игр, сделав их почти царскими
17:41
Данилко: организаторы Евровидения отомстили Украине за Россию
17:31
Украина закупит в России непроверенные тест-системы на коронавирус Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять