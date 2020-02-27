Жест отчания, или Почему Зеленский вцепился в Тигипко

Сергей Тигипко / УНИАН

В кулуарах власти ни для кого ни секрет, что Зеленский уже полтора месяца интенсивно ищет кандидата, чтобы заменить в правительстве Алексея Гончарука, поскольку тот ведет курс не только ошибочный, но и преступный, что видно по показателям экономики, падению промышленного производства в последний квартал, снижения роста ВВП до полутора процентов.

Помимо неправильного и неадекватного курса в его команде масса министров, которые, как и сам Гончарук, профнепригодные соросята. Зеленский это уже осознал.

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Тигипко же, по всей видимости, зайдет на более мягких условиях, т.е. часть людей из команды нынешнего премьера останутся на своем месте. Конечно, это будет иметь последствия, потому что сохранение людей Гончарука не даст возможность эффективно управлять экономикой. Но другой стороны очевидно, что, если Тигипко заменит Гончарука - это все равно будет лучше, чем если Гончарук останется и продолжит мучить экономику.

Вариант с Тигипко – жест отчаяния со стороны Зеленского, до которого дошло, что позволять дальше рулить страной в том безумном стиле, в котором прошли последние полгода, смерти подобно.