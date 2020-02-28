Удачный премьер: кого Зеленский выберет на место Гончарука

Зеленский подыскивает замену Гончаруку / president.gov.ua

Реальное падение рейтинга Владимира Зеленского уже таково, что ему уже не остается ничего другого, как начинать делать громкие отставки. Они неизбежны.

Можно начать с терапии, т.е. уволить ряд очень слабых министров, которые случайно попали на высокие должности, либо тех, кто вызывает в обществе идиосинкразию, как, например, Бородянский, Милованов или Малюська.

А можно сразу же приступить к хирургии, т.е. с увольнения премьера Алексея Гончарука.

Терапия безопасна для Зеленского, но она может дать непродолжительный эффект, так как системная проблема правительства сохранится. Она заключается в том, что во главе Кабмина по-прежнему будет оставаться слабый, неподготовленный и не имеющий авторитета и политического веса премьер Гончарук. И это будет продолжать тянуть рейтинг президента вниз.

Читайте такжеЖест отчания, или Почему Зеленский вцепился в ТигипкоХирургия, если кандидатура нового премьера будет удачной, может существенно снизить темпы падения рейтинга президента или даже несколько его повысить.

Но что такое "удачный" премьер?

Ответ на этот вопрос сильно зависит от точки зрения. Рассмотрим ситуацию с точки зрения Зеленского, все таки окончательное решение будет принимать он.

Для Зеленского "удачный" премьер это тот, который:

кто будет беспрекословно подчиняться Офису президента и лично Зеленскому

кто не будет использовать должность премьера для своей будущей политической карьеры

кто будет эффективно управлять экономикой и поднимать уровень жизни граждан

кто будет иметь достаточный авторитет и политический вес, который позволит сохранить управляемость правительственной вертикалью

кто будет гибок в отношениях с олигархами, явно не ложась под них, но и не допуская прямых конфликтов с ними, иначе они подготовят неприятные сюрпризы и для премьера, и для самого Зеленского

кого одобрит Запад и западные кредиторы

кто сам не является олигархом (общество уже наелось Порошенко)

кто не будет вызывать явные отрицательные эмоции у большей части общества

кто имеет такую социально-экономическую программу, которая с одной стороны будет иметь реформаторский потенциал, а с другой - не приведет к шоку и не обвалит рейтинг президента

Это далеко не полный перечень, требований, которые Зеленский предъявляет к новому премьеру, но уже он показывает насколько труден выбор президента.

Идеального кандидата на замену Гончарука Зеленский не найдет. Наверное, его и нет в Украине. Можно только говорить о максимальном приближении кандидата к вышеописанному комплексу требований. А для этого Зеленскому придется все эти требования отранжировать по приоритетности.

Читайте такжеЧтобы будет, если рейтинг Зеленского упадет ниже 30%И можно не сомневаться, что по закону самосохранения в первую очередь Зеленский выберет того премьера, который не будет затемнять президента своей харизмой и кто будет ему беспрекословно подчиняться.

И Зеленский найдет такую кандидатуру, и даже убедит Запад одобрить ее. Но будет ли эта кандидатура "удачной" для украинского общества? Будет ли новый премьер эффективным?

В этом у меня есть огромные сомнения, потому что эффективный премьер всегда должен быть харизматичным. А вот именно этого Зеленский и не допустит, потому что таковы правила борьбы за власть.

А вот почему у нас премьер и президент вечно борются друг с другом, это уже вопрос к нашей несчастной, измученной, искалеченной Конституции.