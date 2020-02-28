Украина растеклась в шоколадно-томительном ожидании

Предвыборный плакат партии Слуга Народа

Когда все идёт из рук вон плохо и нет больше крутых и "телегеничных" идей о больших свершениях, начинайте публично говорить о необходимости срочно посадить Порошенко. Вот прямо завтра. Сразу по сотне эпизодов, где мародерство, воровство и обязательно предательство государственных интересов. Заводите опять эту сказку про известного белого бычка. Лохов же с чебурашьими ушами в стране по-прежнему много.

Примитивная, на первый взгляд, пиар-тактика, которая все еще продолжает работать в наше хаотическое время. Делайте это даже если вы представитель монопольной партии власти. И даже если у вас были все возможности ещё вчера провести надлежащее следствие и вменить соответствующие статьи (которые вы, естественно, спустили в унитаз по причине своего пустобрехливого идиотизма). И если с момента поражения Петра Алексеевича прошло всего лишь "чуть меньше года". Ага, это ещё до сих пор работает. Несмотря на явное несоответствие пришедших с Владимиром Александровичем занимаемым должностям.

Потому просто, что у нас ведь любят строго ушами. Сказал приятное и общество молниеносно растеклось в сладком шоколадном томительном ожидании. Даже если внутри, подсознательно общество прекрасно понимает, что все это - банальный и ни к чему не обязывающий трёп экзальтированных детей в статусах министров.

Читайте такжеЗеленский рискует погореть на том же, что и циник ПорошенкоА теперь о парадоксах. Садить Порошенко - поздно, бессмысленно и даже уже глупо. Ведь "ложка дорога только к обеду" - отличная мудрость для малоинтеллектуальных глупцов. Петру Алексеевичу можно и нужно было что-то юридически корректное вменить в течении первых шести месяцев после его потрясающе яркого изгнания от пафосного стульчика президента-балабола. Но нет. Этого сделано не было. По разным причинам. Ключевая из которых - крайне низкий уровень профессиональных компетенций пришедших. Можно сказать прямо, что тот же Рябошапка по своим волевым и профессиональным качествам способен играть роль разве что хитрой и вороватой прислуги в кабинете вчерашнего большого знатока прокурорской практики Луценко. Для особо непонятливых - Рябошапка откровенно проигрывает по компетенциям даже никчёмному, отвратительному, бахвалистому любителю крепких горячительных и лондонских панд Юрию Луценко. Так, какой же итоговый результат мы хотели получить, приобретая вместе с Зеленским таких специалистов юридической практики как Рябошапка?

Сейчас любые претензии к Порошенко - это уже чистое и инфантильное политическое преследование. Которое только ещё больше убьёт рейтинги властей и спровоцирует массовое отвращение. Потому что сейчас - после почти года монопольной власти - волнуют уже совсем не посадки бывших и экспроприации их воровских Клондайков, а прежде всего изменения правил игры. Хочется прозрачности, адекватности и возможностей зарабатывать. Но это совсем не про Зеленского.