Война России и Турции: какую выгоду может извлечь Украина

Украина может получить ситуативного союзника в лице Турции

Уже второй раз в этом году появляются какие-то мысли о начале Третьей мировой войны, и вновь это связано с Ближним Востоком. Впервые об этом говорили, когда США уничтожили командира Корпуса сил Исламской революции генерала Сулеймани в Багдаде, и, как мы видим, никакой мировой войны тогда не случилось.

Хотелось бы верить, что и в этот раз она не произойдет. О мировой войне можно говорить, если в ней принимают участие мировые силы. А здесь можно будет говорить о глобальном конфликте, только если дойдет до противостояния России и НАТО.

Пока этого не произошло, но внешне выглядит, что Россия именно этого и хочет – дискредитировать НАТО в глазах граждан стран-членов НАТО и других стран, которые хотели бы присоединиться к Альянсу, показать, что НАТО не поможет. В этом направлении в ближайшие дни и будет работать российская пропаганда.

Обращение Турции за помощью к НАТО является естественным, но вряд ли Альянс будет воевать за Турцию в Сирии. Конечно, отдельные страны-члены НАТО, например США, могут оказывать поддержку турецкой армии, но это не будет называться операцией под эгидой НАТО.

Читайте такжеСирийский серпентарий: чем закончится турецко-сирийское противостояниеЕсть пятая статья Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одну страну-члена организации приравнивается к нападению на всю организацию. Но есть и шестая статья, которая появилась как раз тогда, когда Турция вступала в НАТО – два подпункта, которые объясняют, что именно означает нападение на страну-члена НАТО. То есть, нападением считается агрессия на ее территории или в отношении Вооруженных сил, которые находятся за пределами своей страны на законных основаниях.

Скорее всего, в данном случае нападение на Турцию Альянс будет трактовать именно как не попадающий под шестую статью, поскольку турецкие войска находятся на сирийской территории по собственной воле и за это страны-члены не могут нести ответственность.

Роль Украины в сирийском конфликте является минимальной. Переориентация России на сирийский конфликт, с одной стороны, выгодна для Украины, потому что есть надежда, что на Донбассе станет тише, а с другой стороны, это открывает для нас возможности на международной арене. И совместной украинско-турецкой темой здесь мог бы стать Крым, потому что тогда появится пространство для дипломатического маневра, ведь к конфликту России и Турции будет приковано внимание всего мира и мы снова сможем попробовать вернуть тему Крыма в повестку дня.

Читайте такжеУкраина выигрывает от разборок Турции и РоссииСейчас Турция объявляет войну не России, а Башару Асаду и его армии. И если дойдет до прямого столкновения между турецкими и российскими военными в Сирии, то тогда Турция закрепится в статусе нашего ситуативного союзника, прежде всего в черноморском регионе.

Более того, если в российско-турецком конфликте дойдет до решения турецкого правительства о перекрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российского военного флота, то для нас это также будет хорошо, потому что это будет некой формой давления на Россию в Черном море.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда