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Побег Порошенко логичен и предсказуем

Андрей Головачев

политический эксперт

15 марта 2020, 10:32

Несколько лет в колонии вряд ли могли чем-либо помочь политическому будущему экс-президента.

Порошенко Зеленский
Зеленский разделит судьбу Порошенко / УНИАН

Сразу же после бегства Януковича я написал, что отныне все последующие президенты также будут вынуждены покидать страну и заканчивать свою жизнь на чужбине. А кто не успеет убежать, тот сядет.

Сверхосторожный и предусмотрительный Петр Алексеевич заранее подготовился и, с явного благословения нынешних правителей, благополучно отбыл на длительный заключительный отдых в солнечную Испанию.

Многие, кстати, предполагали, что Порошенко пойдет по стопам ЮВТ, которая во имя наращивания рейтинга решилась посидеть в колонии и терпеливо ждать, когда

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Но у Петра Алексеевича антирейтинг уже достиг 80% , поэтому несколько лет в колонии уже вряд ли могли чем-либо ему помочь. Игра не стоила свечей. Поэтому - здравствуй грусть, здравствуй Испания!

Читайте такжеПочему Зеленский повторит путь ПорошенкоПридет время и судьбу Порошенко разделит и Зеленский. А за ним следующий президент.

Это позорно, но так будет продолжаться до тех пор, пока Украина не откажется от президентской формы правления и не перейдет к реальной парламентской республике.

В наших условиях президент обладает огромнейшими полномочиями и огромнейшими возможностями для злоупотребления, потому что фактически находится вне правового поля и не подлежит импичменту. А человек слаб, ему трудно противостоять искушению "срубить бабло" и подавить оппозицию.

Тем более, что человек, который смог стать президентом в нашей стране, уже, по определению является носителем, мягко говоря, не самой высокой нравственности. Другие просто не в состоянии прорваться наверх! То есть такой человек уже априори склонен к злоупотреблениям, что бы он ни говорил о себе.

Поэтому бежали и бежать будут, унося нажитое непосильным президентским трудом...

Петр Порошенко Андрей Головачев Владимир Зеленский новости Украины Виктор Янукович
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