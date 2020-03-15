Побег Порошенко логичен и предсказуем

Зеленский разделит судьбу Порошенко / УНИАН

Сразу же после бегства Януковича я написал, что отныне все последующие президенты также будут вынуждены покидать страну и заканчивать свою жизнь на чужбине. А кто не успеет убежать, тот сядет.

Сверхосторожный и предусмотрительный Петр Алексеевич заранее подготовился и, с явного благословения нынешних правителей, благополучно отбыл на длительный заключительный отдых в солнечную Испанию.

Многие, кстати, предполагали, что Порошенко пойдет по стопам ЮВТ, которая во имя наращивания рейтинга решилась посидеть в колонии и терпеливо ждать, когда

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

Но у Петра Алексеевича антирейтинг уже достиг 80% , поэтому несколько лет в колонии уже вряд ли могли чем-либо ему помочь. Игра не стоила свечей. Поэтому - здравствуй грусть, здравствуй Испания!

Читайте такжеПочему Зеленский повторит путь ПорошенкоПридет время и судьбу Порошенко разделит и Зеленский. А за ним следующий президент.

Это позорно, но так будет продолжаться до тех пор, пока Украина не откажется от президентской формы правления и не перейдет к реальной парламентской республике.

В наших условиях президент обладает огромнейшими полномочиями и огромнейшими возможностями для злоупотребления, потому что фактически находится вне правового поля и не подлежит импичменту. А человек слаб, ему трудно противостоять искушению "срубить бабло" и подавить оппозицию.

Тем более, что человек, который смог стать президентом в нашей стране, уже, по определению является носителем, мягко говоря, не самой высокой нравственности. Другие просто не в состоянии прорваться наверх! То есть такой человек уже априори склонен к злоупотреблениям, что бы он ни говорил о себе.

Поэтому бежали и бежать будут, унося нажитое непосильным президентским трудом...