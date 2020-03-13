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Накануне допроса в ГБР Порошенко выехал из Украины - СМИ

13 марта 2020, 09:30

По слухам, сегодня экс-президенту могли вручить подозрения.

Порошенко
Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР 13 марта / Reuters

Пятый президент Петр Порошенко покинул Украину накануне допроса в Государственном бюро расследований, который был назначен на пятницу, 13 марта.

Адвокаты экс-главы государства предупредили ГБР, что Порошенко не явится на допрос, так находится за пределами Украины. Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники. По данным издания, сегодня Порошенко могли вручить подозрения.

Напомним, ранее Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на собственные источники сообщал, что пятый президент Украины Петр Порошенко может выехать из Украины, чтобы избежать ареста после увольнения Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора. Команда экс-президента якобы рассматривает два варианта – выезд Порошенко на лечение или выезд из-за политических преследований.

"Приоритетного варианта сейчас нет - принято решение выждать действия ГБР и прокуратуры. В частности, на выбор сценария повлияет то, по какому делу Порошенко таки получит своё первое подозрение", - говорилось в сообщении.

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Напомним, 6 марта пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. При этом политик собрал группу поддержки перед зданием Бюро. Экс-президент прокомментировал отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. По его словам, голосование в Верховной Раде - "пророссийский реванш".

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